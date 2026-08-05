El Gobierno alemán califica suceso con dron explosivo de intento de "atentado híbrido"

Tras interrumpir sus vacaciones y viajar a Leipzig, donde se reunió con los jefes de diversos cuerpos de seguridad, el político conservador subrayó en una comparecencia conjunta que se trata una amenaza cualitativamente nueva, al tratarse de la primera vez que aparece en el país un dron equipado con explosivos.

"Forma parte del principio de la amenaza híbrida el hecho de que no siempre está claro de dónde procede, pero puedo hacerme a la idea, en base al sentido común, de que estas situaciones de amenaza no son obra de aficionados, sino que están preparadas e implementadas de forma muy profesional", afirmó.

"Hace falta una gran experiencia técnica, conocimientos de manejo de explosivos... Todo esto no apunta a un aficionado, sino que hablamos de una situación de amenaza híbrida profesional", remachó, y pidió dejar de lado las conjeturas sobre la autoría mientras se investiga el suceso.

Dobrindt señaló no obstante que los análisis realizados al dron recobrado han revelado que el dispositivo estaba concebido de forma deliberada para evadir los mecanismos de defensa antidrones.

Asimismo, sin hacer alusión directa a Rusia, apuntó a que el desarrollo de la tecnología de estos aparatos es objeto en los últimos años de una carrera armamentística que "incluye también a potencias extranjeras".

El fiscal general de Dresde, Wolfgang Schwürzer, recalcó por su parte que todavía no se puede realizar una valoración concluyente del suceso, el cual podría incluir también la presencia de un segundo dron, puesto que un avión que había sido desviado de la pista de aterrizaje colisionó en el aire con un objeto desconocido, sufriendo desperfectos leves.

El fiscal indicó que las autoridades "investigan en todas direcciones", sin excluir un potencial motivo "terrorista o extremista" y posibles delitos como la perturbación del tráfico aéreo o infracciones a la ley de explosivos.

En la comparecencia, las autoridades apenas revelaron detalles adicionales sobre el incidente que hoy paralizó durante dos horas el tráfico aéreo en el importante nodo logístico de Leipzig, por el que pasan también envíos de ayuda militar a Ucrania.

No obstante, diversos medios alemanes, como la cadena privada NTV o el diario Süddeutsche Zeitung, citaron de forma unánime fuentes según las cuales el dron estaba equipado con 800 gramos del explosivo Semtex, que no había estallado debido a un defecto del detonador y que pudo ser desactivado por los artificieros.

El dron fue descubierto por un empleado del aeropuerto en las inmediaciones de cuatro aviones de transporte ucranianos de la compañía logística Antonov Airlines, que opera vuelos chárter de transporte de mercancías.