Oposición dice que plan de seguridad de Kast "no ataca" el dinero del crimen organizado

"Hoy comienza una nueva etapa", afirmó esta mañana el mandatario, al tiempo que detalló el impulso de medidas que incluyen la creación de una nómina de organizaciones criminales y terroristas y la disposición de herramientas para facilitar procedimientos de incautación, congelación de bienes y un régimen penitenciario "especial inapelable" para personas vinculadas al crimen organizado.

En total, detalló el jefe de Estado anoche en cadena nacional, un total de 30 proyectos -20 de ellos ingresados con anterioridad al Congreso- conformarán la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Frente a estos anuncios, el consenso de la oposición ha girado en torno a la ausencia del levantamiento del secreto bancario para fiscalizar el patrimonio del crimen organizado y combatir el lavado de activos, una iniciativa promovida por la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026) que ha sido sistemáticamente rechazada por la derecha chilena y que continúa estacada en el Legislativo.

"El gran ausente de esta megarreforma de seguridad es el alzamiento del secreto bancario. No se puede perseguir la ruta del dinero, no se puede atacar el corazón del crimen organizado si no debilitamos su poder económico", afirmó el diputado y presidente del Partido por la Democracia (centroizquierda), Raúl Soto.

El Partido Comunista emitió una declaración pública en la que anunció su disposición a discutir las medidas que permitan fortalecer la inteligencia criminal y perseguir al narcotráfico, pero acusó que "si realmente existiera voluntad de avanzar en crecimiento y seguridad, el Ejecutivo habría impulsado la apertura del debate legislativo sobre levantamiento del secreto bancario".

En la misma línea, la diputada del partido Revolución Democrática (izquierda) Tatiana Urrutia declaró que "sin golpear el corazón financiero y logístico del crimen organizado, los anuncios pueden generar expectativas que no den resultados".

Además, agregó que "a priori, preocupa que, si realmente se busca cambiar la forma de enfrentar al crimen organizado, no se haya mencionado una sola medida sobre control de armas, fortalecimiento del control portuario, persecución de la ruta del dinero o combate a la corrupción".

Por otra parte, desde el Partido Demócrata Cristiano (centro), el diputado Patricio Pinilla destacó que el Gobierno "por fin" tiene un plan de seguridad completo, su principal promesa de campaña, pero señaló que "no hay ninguna palabra referida a la prevención ni nada tampoco a la reinserción".

Durante los últimos años, el crimen organizado se ha asentado en Chile a través de distintos negocios ilegales, transformándose en una de sus principales preocupaciones institucionales.

A diferencia de vecinos como Bolivia o Perú, Chile no es un productor de droga, sino un país de destino y una plataforma de distribución a Asia, Europa y Estados Unidos gracias a sus numerosos puertos, condición que le asigna un rol clave en las rutas logísticas del narcotráfico.