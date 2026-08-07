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07 de agosto de 2026 a la - 23:45

Ecuador destruye, con apoyo de EE.UU., un escondite del crimen organizado en Esmeraldas

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Quito, 7 ago (EFE).- Ecuador destruyó, con el apoyo de Estados Unidos, un escondite de madera camuflada entre manglares en la provincia costera de Esmeraldas que presuntamente era utilizada como lugar de almacenamiento por grupos criminales vinculados al narcotráfico, según informó este viernes el Ministerio de Defensa.

Por EFE

La intervención se realizó en el marco de la operación denominada 'Piraña del Norte', que desplegó acciones de vigilancia y control en zonas ribereñas de la frontera norte con el objetivo de neutralizar actividades vinculadas al crimen organizado.

Una vez identificada, la infraestructura fue destruida mediante una explosión controlada.

Esmeraldas, situada en la frontera con Colombia y con salida al océano Pacífico, es una de las provincias donde las autoridades ecuatorianas han reforzado las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha intensificado especialmente las acciones militares en la frontera norte, con un fuerte despliegue también en la provincia amazónica de Sucumbíos, considerada uno de los principales focos de actividad del narcotráfico.