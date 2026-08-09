Spotify alcanza los 777 millones de usuarios

“Hoy anunciamos nuestros resultados del segundo trimestre de 2026, y con ellos un hito que ningún servicio de streaming de audio ha alcanzado jamás: 300 millones de suscriptores Premium”, publicó la plataforma de origen sueco.
Además, el informe detalla que su crecimiento económico también se “aceleró” e inclusive el margen bruto alcanzó un “récord histórico” con ingresos totales por 4.800 millones de euros.
“Tenemos una escala que pocas empresas en la historia han alcanzado, un negocio sólido y en constante crecimiento, y oportunidades que solo nosotros estamos en posición de aprovechar. Spotify está presente en todo tu día: en el trayecto al trabajo, mientras haces ejercicio, estudias, juegas, cenas y duermes. A nuestra escala, eso es excepcional. Nuestra posición nos brinda un abanico de oportunidades tan amplio como nuestros usuarios deseen”, mencionó Alex Norström, codirector ejecutivo de la firma.
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Spotify, más personalizado
Los anuncios de Spotify no solamente se concentraron en métricas, sino también anunciaron una serie de funciones para mejorar el servicio, esto con el objetivo de brindar uno mucho más personalizado.
Una de las promesas abarca los “podcasts personales”, una función que permitirá a los oyentes crear y programar episodios de audio cortos adaptados a sus intereses y hábitos de escucha. De momento, esta opción está disponible en versión beta para usuarios Premium elegibles en Estados Unidos, pero se espera su futura implementación global.
Otro anuncio es referente a “Studio”, de Spotify Labs, una aplicación de escritorio independiente que asegura “comprender” tus gustos musicales, de podcasts y audiolibros en Spotify para ayudarte a encontrar el audio o contenido que deseas. Actualmente, Studio aún es experimental y se está implementando gradualmente como una versión preliminar para pruebas.
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“DJ” en más idiomas, carreras y hablar con Spotify
La función de “DJ” personalizado en Spotify es utilizada principalmente para simular un programa de radio y cuando una de nuestras canciones favoritas suena, se genera esa “sorpresa” o emoción que puede darse como con una emisora. Lo nuevo es que el “locutor” digital ahora también podrá hablar en francés, alemán, italiano y portugués de Brasil, por lo que su alcance se aumenta hasta 75 mercados a nivel mundial.
La plataforma también reconoce que hay varios runners entre sus usuarios; para captar a este público y evitar que recurran a la competencia, anunciaron el “modo Running”, que asegura una personalización para transformar las listas de reproducción en “sesiones de carreras” adaptadas a tus objetivos, gustos musicales y ritmo. Actualmente, este modo se encuentra disponible para los usuarios Premium de iOS (iPhone) en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Suecia, pero, al igual que con otras funciones, se espera su despliegue global.
“Tanto si entrenás para una carrera como si salís a trotar tranquilamente o simplemente querés dar un paseo más motivador, el modo Running te ayuda a dedicar menos tiempo a buscar la música adecuada y más tiempo a moverte”, sostienen.
Finalmente, “habla con Spotify” es otro anuncio interesante para los usuarios Premium, quienes al ser seleccionados, van a ver nuevas formas de interactuar con Spotify en la pantalla de inicio y en la sección “Reproduciendo ahora” en dispositivos móviles.
“Spotify siempre se concentró en tus gustos. Ahora, es más fácil para que personalices lo que escuchas, entiendas qué se está reproduciendo y explores tus preferencias musicales, simplemente preguntando. Vas a poder conversar para elegir qué se está reproduciendo, descubrir más sobre la música que te gusta, revisar tu historial de escucha y profundizar en podcasts y audiolibros, todo sin salir de Spotify”, concluyen.
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