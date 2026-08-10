Telecom aún no define que activos venderá por compra de filial argentina de Telefónica

"Al 30 de junio de 2026, Telecom Argentina no había clasificado como disponible para la venta los activos potencialmente sujetos a las desinversiones requeridas, debido a que los grupos de activos a disponer no se encontraban suficientemente definidos", dijo la compañía en sus resultados financieros trimestrales publicados este lunes.

En junio pasado, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Argentina impuso una serie de condiciones para aprobar la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA) por parte de Telecom Argentina, una operación por 1.245 millones de dólares concretada en febrero de 2025.

Entre estas condiciones, Telecom debe traspasar a otro operador un mínimo de 6 millones de clientes activos de servicios móviles, incluyendo 4 millones en Buenos Aires y su periferia y 2 millones en el resto del país.

Telecom también debe transferir 211.400 clientes residenciales de internet.

La compañía debe completar las desinversiones en un plazo de 18 meses y presentar a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) los potenciales compradores propuestos para cada paquete de activos.

En los estados financieros publicados este lunes, Telecom dijo que el directorio de la empresa aún "no ha aprobado, seleccionado ni designado a ningún potencial comprador, operador o contraparte específica" y "no existe una decisión formal adoptada respecto de la implementación de una alternativa determinada".

La compra de TMA por parte de Telecom había sido objetada ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por dos empresas: Claro -filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, que presta servicios de telefonía móvil y de internet; y Telecentro, que da servicio de internet y televisión de pago.

Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

De acuerdo al último balance económico presentado este lunes, Telecom poseía al 30 de junio pasado 19,4 millones de clientes móviles en Argentina, en tanto que TMA contaba con 19,5 clientes móviles.

En el segmento de internet fija, Telecom posee 4,2 millones de abonados y TMA, 1,6 millones.

Telecom Argentina, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez).