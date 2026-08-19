Detienen en Guatemala al presunto líder de la estructura criminal 'Los Taxistas del Viejo'

Monroy, alias El viejo, fue localizado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía, en el estacionamiento de un centro médico en un sector de la capital guatemalteca.

El detenido, a quien se vincula con el uso de vehículos irregulares conocidos como taxis piratas para cometer delitos, tenía una orden de aprehensión judicial emitida el 12 de diciembre de 2025 por asesinato, conspiración y asociación ilícita, habiendo evadido un operativo previo de 50 registros en nueve departamentos.

Las fuerzas públicas le atribuyen a la banda un asalto a un camión de valores el 1 de septiembre de 2025 en el oeste del país, en el que murieron cuatro personas y sustrajeron 990.000 quetzales (unos 128.000 dólares).

También se le vincula con atentados frustrados contra Rony Galicia, alcalde del municipio de San Pedro Necta, en el departamento (provincia) de Huehuetenango, en el noroeste del país.

Al momento de la detención, las fuerzas de seguridad decomisaron a Monroy una pistola que portaba de forma ilegal, un cargador, 15 municiones de tipo expansivo y tres teléfonos celulares.

Este arresto se produce en un contexto de violencia e inseguridad en el país.

Semanas atrás, el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, dijo que las autoridades guatemaltecas reestructurarían sus estrategias de seguridad debido a un aumento en la violencia, después de que durante un fin de semana se registraran dos matanzas que dejaron al menos 11 muertos.

De acuerdo con expertos en el tema, la violencia en Guatemala se origina por las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.

Las cifras oficiales indican que entre enero y junio pasados se registraron 1.437 asesinatos, un 10 % menos que los 1.600 contabilizados en el mismo período de 2025. A este balance se suman otras 312 muertes violentas registradas durante julio.