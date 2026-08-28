Cómo operan en la política latinoamericana las granjas de bots como la hallada en Bolivia

El arresto, el 18 de agosto, del consultor político que asesoró a los presidentes Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz, incluyó la incautación de una granja de bots que, al parecer, se usaba para impulsar campañas de apoyo o desprestigio de causas y personas en X e Instagram, a través de perfiles automatizados falsos.

Cerimedo, cuya causa de detención ha sido un atentado contra su expareja boliviana, la abogada Nadia Beller, ha desatado una fiebre por conocer aún más sobre las granjas de bots, al haber sido señalado como un especialista en prácticas de 'campaña sucia' durante las elecciones en Brasil, Argentina, Bolivia y Honduras, entre otros países latinoamericanos.

El director de la agencia de publicidad argentina Be Influencers y coautor de 'Los últimos humanos', Juan Marenco, explicó a EFE que una granja de bots es un "uso no humano de internet", es decir, "un grupo de computadoras que simulan ser usuarios para hacer tal o cual acción: comentar, generar un contenido, visualizar un video, pieza, dibujo, foto o posteo" en las redes.

La investigadora Natalia Aruguete, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, agrega: "Es tener cuentas automatizadas, sintéticas, que hay que crear o comprar, para luego tener distribuidas y diversificadas en muchas direcciones IP, en distintos tipos de computadoras, y en algunos casos chips de teléfono celular para la verificación de las cuentas".

Aruguete, coautora del libro 'Nosotros contra ellos', subrayó que un bot en sí no es malo ya que estos instrumentos cumplen múltiples tareas en la vida digital cotidiana, como las respuestas automatizadas de empresas de servicios.

"Lo malo -argumenta- es cuando se los integra a una estrategia para tergiversar la información y la comunicación en algún sentido".

Según Marenco, "muchos artículos académicos dicen que más del 50 % del tráfico de internet son bots, inclusive la IA. Hace mucho tiempo que se viene discutiendo sobre qué pasa cuando haces publicidad programática digital, si la gente que te ve es gente real o son bots".

Y detalló que esas identidades automatizadas también son utilizadas para inflar las audiencias de muchos canales de YouTube, red usada de forma masiva para programas políticos y de entretenimiento.

En línea con Aruguete, el directivo de Be Influencers sostuvo que la mayoría de las granjas de bots se usan para "ensuciar gente o decir mentiras" y, en buena parte de los casos, tienen un uso circunscripto a X, donde se activan para generar una conversación que luego se amplifica a otros medios masivos de comunicación.

Las granjas de bots son un engranaje más de las campañas de desinformación y manipulación, según coinciden los expertos consultados por EFE.

El pasado martes, Santiago Oría, uno de los encargados de la estrategia en redes sociales del Gobierno argentino, se introdujo en un hilo de X y su publicación recibió más de 500 respuestas, muchas de las cuales incluían la palabra "reply" (en inglés, responder), lo que evidenció que estaba orquestada y que detrás había una granja de bots.

La investigadora de la Universidad de Quilmes, que ha rastreado estas prácticas en los últimos años, dijo que la coordinación entre granjas de bots y perfiles humanos para simular una tendencia espontánea se conoce como 'astroturfing', en referencia a la marca estadounidense de césped sintético Astro Turf: "Es una forma de simular que hay pasto real con pasto falso".

La pregunta sobre la legalidad de las granjas de bots divide y Marenco señala que en Argentina, por ejemplo, no existe un marco normativo que impida su utilización.

"La Ley de Medios vigente no incluye internet. Estamos en un territorio de discusión prehistórico. Así que es legal. Me parece que es una herramienta posible para algunas cosas que pueden estar buenas, pero su uso general es antiético", comentó.

Aruguete fue mas tajante y consideró que el uso de esta tecnología no es legal: "El problema es que se trata de tergiversar lo que la gente conoce sobre un tema y la importancia real que tiene, así como modificar determinadas imágenes y convicciones alrededor de actores, sectores, grupos o eventos políticos o sociales".