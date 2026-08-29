EEUU entrega a Ecuador a exministro investigado por asesinato de Fernando Villavicencio

Noboa señaló que Serrano es el "nuevo huésped" de la llamada Cárcel del Encuentro, la prisión insignia de la política de seguridad del mandatario, construida para aislar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, y en la que también está actualmente recluido el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

"Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de (expresidente Rafael) Correa, nuevo huésped de El Encuentro", dijo Noboa en su cuenta de X, donde subió fotografías de Serrano en un avión, escoltado por agentes estadounidenses del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Ya mismo te toca a ti", agregó el presidente en su publicación, en la que mencionó al expresidente Correa.

Serrano es uno de los imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando restaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.

El exministro correísta, que residía en Estados Unidos desde 2021, fue detenido el 7 de agosto de 2025 por presuntamente excederse del tiempo permitido para permanecer en el país, si bien argumentaba que tenía en marcha una solicitud de asilo político.

La hija del exministro, Paulina Serrano, aseguró en un mensaje publicado en redes sociales que su padre "ha sido deportado ilegalmente a Ecuador, en violación del derecho internacional y de la Convención contra la Tortura".

"La dictadura necesita trofeos para sostenerse, pero la historia de nuestra Latinoamérica enseña que ninguna dictadura es eterna", añadió la hija de Serrano.

Serrano, que durante el mandato presidencial de Rafael Correa fue su hombre fuerte en política de seguridad, siempre ha rechazado su vinculación con el caso de Villavicencio al considerar que no tiene lógica que se le vincule con la banda criminal Los Lobos, ejecutores del asesinato del candidato presidencial, quienes también asesinaron a su hermano Juan Antonio Serrano.

En mayo pasado, una corte de inmigración determinó que Serrano tendría protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT), por lo que bajo este estatus Estados Unidos no podía deportarlo, mientras él seguía luchando por un recurso judicial de hábeas corpus para que las autoridades migratorias lo liberen.

El exfuncionario está imputado en el caso Villavicencio junto al exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y tres líderes de Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría ('Pipo'), máximo líder de la organización criminal.