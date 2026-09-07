Crean “Girls Game”, espacio seguro para gamers paraguayas

Girls Code, ONG paraguaya que desde 2016 trabaja para acercar la tecnología a niñas y mujeres, lanzó “Girls Game”, una comunidad digital para chicas gamers de todo el país.

El espacio, alojado en Discord, nació con el Día del Gamer y en pocos días ya reúne a más de 100 jóvenes de distintas ciudades.

Esta iniciativa nace de la visión de la organización a fin de generar espacios que las mujeres necesitan para romper con los estereotipos y la brecha de género en la tecnología y en un sector donde la misma es muchas veces invisibilizada: los videojuegos.

Explican que Girls Game funciona como un lugar de encuentro para mujeres que juegan videojuegos, ya que sirve para armar equipos, coordinar partidas y conocerse, en un entorno pensado para ellas.

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La resiliencia de las gamers a la falta de espacios

La iniciativa responde a la resiliencia de muchas jugadoras frente a una realidad conocida, como lo es la falta de espacios propios y el trato desigual que suelen enfrentar en las comunidades gamers tradicionales.

Desde la organización entienden que los videojuegos no son solo un pasatiempo, sino que funcionan como una puerta de entrada hacia el mundo digital.

Agregan que al asegurar un entorno libre de toxicidad, las jóvenes van a poder explorar su curiosidad técnica y desarrollar habilidades digitales que el día de mañana se transformen en un camino directo hacia las disciplinas STEAM.

“Muchas jugamos solas, apagamos el micrófono o escondemos que somos mujeres para evitar comentarios. Girls Game nace para que eso deje de ser lo normal: queríamos un lugar donde las chicas puedan jugar tranquilas y encontrarse entre ellas”, señaló Sandra Coronel, una de las impulsoras de la iniciativa.

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Comunidad abierta a todas las gamers

La comunidad reúne a jugadoras de perfiles muy diversos, desde quienes recién empiezan hasta competidoras de torneos nacionales y de ciudades como Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, entre otras.

Impulsando un liderazgo representativo, entre sus integrantes ya hay creadoras de contenido y streamers reconocidas de la escena local, y su lanzamiento contó con la difusión de referentes del gaming paraguayo como Amyris Díaz.

Girls Game se suma a la línea de trabajo de Girls Code, que en casi diez años formó a más de 2.000 niñas y mujeres en programación, robótica y tecnología en Asunción y comunidades del interior del país.

Con esta iniciativa, buscan preparar a las jóvenes para que rompan barreras y logren una representación justa en el sector. Quienes quieran sumarse pueden hacerlo de forma gratuita en: discord.gg/QSpwDfxEF o seguir el perfil de Instagram: @girlscodepy.