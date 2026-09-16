Alemania enviará cuatro Eurofighter para proteger espacio aéreo letón durante elecciones

Según informó el Ministerio de Defensa alemán este miércoles en un comunicado, el Gobierno letón ha pedido a sus socios de la OTAN que le ayuden a proteger el espacio aéreo en esta ocasión, ante las frecuentes intrusiones de drones rusos y ucranianos en la zona del mar Báltico durante las últimas semanas y meses.

Los cazas serán desplegados en el marco de la misión de la OTAN de vigilancia aérea sobre la región y estarán estacionados durante aproximadamente una semana en la base aérea de Lielvarde, en el centro de Letonia.

Acompañará a los aviones un contingente de varias decenas de efectivos.

"Alemania se mantiene firme al lado de sus aliados particularmente expuestos en el flanco este (de la OTAN) y por ello envía de finales de septiembre hasta principios de octubre un pequeño contingente con aviones de combate Eurofighter", destacó el ministerio que dirige el político socialdemócrata Boris Pistorius.

El ministerio recordó que a finales de este año está previsto que la Fuerza Aérea de Alemania vuelva a participar, en este caso con cinco Eurofighter y aproximadamente 120 soldados, en la misión de vigilancia aérea de la OTAN.

Para esa misión, los militares germanos permanecerán estacionados hasta marzo de 2027 en la base Ämari en Estonia.