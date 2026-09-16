Miembro de Los Tiguerones detenido en Colombia irá a cárcel de máxima seguridad de Ecuador

El ministro compartió en sus redes una imagen del detenido con las manos esposadas en el interior de un avión de camino al país andino. "El Encuentro te espera", escribió Reimberg.

'Comandante 7' fue detenido la pasada semana en Colombia durante una ofensiva contra los grupos armados. Era requerido con circular roja de Interpol por la Justicia de Ecuador por homicidio y delincuencia organizada y su captura se produjo en el municipio de Soacha, vecino de Bogotá, durante un operativo desarrollado por la Policía colombiana.

Los Tiguerones surgieron a finales de la pasada década en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, situada en Guayaquil, donde su fundador y máximo líder, William Alcívar, alias Willy, trabajaba como agente de prisiones, con la misión de controlar a los grandes criminales allí recluidos.

La semana pasada se convirtieron en la cuarta banda delincuencial ecuatoriana declarada por Estados Unidos como organización terrorista, tras la visita a Quito del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para afianzar la cooperación del país norteamericano en la "guerra" que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene contra el crimen organizado.