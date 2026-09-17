Alerta aérea en Polonia provoca primera evacuación de escuelas y edificios oficiales

Según informó hoy el Centro de Seguridad del Gobierno (RCB), los habitantes de las provincias orientales de Lublin y Subcarpacia recibieron un mensaje en sus teléfonos móviles en los que se les alertó de un "ataque aéreo" y se les instaba a "buscar un lugar seguro y seguir las instrucciones de las autoridades", a causa del ataque con drones perpetrado por Rusia cerca del paso fronterizo de Dorohusk–Yahodyn.

En imágenes emitidas por la televisión estatal se pudo ver cómo unos 500 alumnos de la Escuela Primaria Nº 6 de Lublin eran conducidos al refugio situado en el sótano del edificio, mientras que otros centros, como el Liceo Nº 30, evacuaron a unas 900 personas, entre estudiantes y personal, y otro centro educativo de la misma ciudad puso a salvo a unos 450 alumnos, según la emisora RMF24.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ya había advertido del ataque ruso durante una rueda de prensa conjunta con el canciller austriaco, Christian Stocker, y lo describió como "masivo y brutal, con una gran explosión" cerca de Dorohusk.

Tras declararse la alerta aérea, los aeropuertos civiles de Lublin y Rzeszów suspendieron temporalmente sus operaciones y la Fuerza Aérea desplegó cazas de combate en misión de patrulla.

Por su parte, el viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, explicó en una rueda de prensa en el Parlamento que el mando militar de operaciones emitió la orden de derribar al dron si éste cruzaba la frontera.

"Se trata de una orden preautorizada, lo que significa que el piloto ya no necesita confirmar con el comandante operativo que el objeto está dentro del alcance y si puede disparar. Puede derribar automáticamente dicho dron o misil al detectarlo", declaró Tomczyk.

Ya a lo largo del pasado fin de semana cundió la alarma en Polonia a raíz de varios ataques con drones rusos en el oeste de Ucrania, a escasos kilómetros de la frontera, uno de los cuales golpeó un tren y otro una gasolinera cerca del paso fronterizo de Dorohusk, que tuvo que ser evacuado.