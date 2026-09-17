Huawei presenta una nueva gama de clústeres para IA con la que busca competir con Nvidia

Durante la conferencia tecnológica Huawei Connect 2026, celebrada en Shanghái (este), la compañía también presentó una versión actualizada de su tecnología de interconexión UnifiedBus, y reveló que ha aplicado unas estructuras conocidas como NPO, que permiten mayores velocidades y menor uso de energía, a sus sistemas SuperPoD por primera vez.

La combinación de UnifiedBus -que permite a chips separados funcionar como un único ordenador- y los sistemas ópticos Hi-ONE permitirán a un SuperPoD conectar hasta 4.000 procesadores.

"Los 'supernodos' son una elección inevitable para la construcción de centros de datos a escala ultragrande", indicó el presidente rotatorio de Huawei, David Wang Tao.

De hecho, según el diario hongkonés South China Morning Post, la tecnológica ha publicado un estudio sobre la aplicación de sistemas únicos de computación para IA con 256.000 nodos, lo que supone ampliar la misma arquitectura mucho más allá de un SuperPoD individual.

El autor de ese estudio, el investigador Liao Heng, describió ese sistema como una sola máquina en lugar de una red formada por más de 200.000.

Las tecnologías desveladas hoy suponen un nuevo paso en la línea de productos de Huawei, que lanzó los Ascend 950 SuperPoD el año pasado y también presentó UnifiedBus 2.0 en septiembre de 2025.

El presidente del consejo de supervisión de Huawei, Guo Ping, indicó recientemente que la compañía considera a la IA una de sus principales oportunidades de crecimiento, y aseguró que tratará de reducir la brecha con EE. UU. -frente al que China va, en su opinión, por detrás en capacidad de cálculo- con clústeres de semiconductores en lugar de compitiendo por la potencia individual de cada chip.

Huawei no se propone desarrollar un modelo de IA propio, sino proporcionar la infraestructura sobre la que puedan funcionar modelos de distintos desarrolladores mediante sus sistemas Ascend, Kunpeng y SuperPoD, agregó el directivo.

La apuesta cobra especial relevancia ante las restricciones estadounidenses al acceso chino a chips avanzados, que han empujado a Pekín a acelerar el desarrollo de alternativas nacionales.

Los Ascend de Huawei se han convertido en uno de los principales competidores locales de los procesadores de Nvidia: por ejemplo, la popular firma de IA DeepSeek planea usar 160.000 de sus chips 950DT en un centro de datos que está construyendo en el norte de China, según Bloomberg, que apunta también a posibles mercados internacionales como Malasia o Egipto.

La apuesta de Huawei llega además en plena oleada de debate internacional sobre la IA, después de que directivos como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) o Elon Musk (xAI) reclamaran en los últimos días ralentizar su desarrollo por motivos de seguridad, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó esa posibilidad por considerar que podría favorecer a China en la carrera tecnológica.

El debate ha vuelto a situar la competencia entre Pekín y Washington en el centro de la discusión sobre el futuro de la IA, tanto por el liderazgo tecnológico como por la posibilidad de establecer mecanismos comunes para controlar sus riesgos.