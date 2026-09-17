Los talibanes se reúnen con el jefe de la inteligencia turca y un alto cargo de Catar

El ministro de Defensa en funciones del Gobierno talibán, Mohammad Yaqoob Mujahid; el ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, y el jefe de la Dirección General de Inteligencia, Abdul Haq Wasiq, se reunieron por separado con el vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Catar, Hamad bin Khamis Al-Kubaisi, y con el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin.

"Los funcionarios debatieron e intercambiaron puntos de vista sobre la ampliación de las relaciones entre Afganistán y Catar, así como entre Afganistán y Turquía; la cooperación en seguridad y defensa; la seguridad y estabilidad regionales, la lucha contra los narcóticos y la coordinación entre las instituciones pertinentes", indicó Fitrat a los medios a través de un comunicado de audio.

El portavoz señaló que "ambas partes enfatizaron la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones amistosas y la cooperación bilateral entre los países", concluyó.

Turquía y Catar no han reconocido oficialmente al Gobierno talibán tras su retorno al poder en agosto de 2021, alineándose con la posición de la comunidad internacional y la ONU, pero mantiene una política de diplomacia pragmática y canales de comunicación abiertos con Kabul por razones geopolíticas estratégicas.

Desde 2013, Doha alberga una oficina política de los talibanes y se ha consolidado como uno de sus principales canales de interlocución con el exterior, incluido su papel en los acuerdos de 2020 con Estados Unidos y en tareas de mediación regional, como durante la última escalada de tensiones entre Afganistán y Pakistán.

A pesar también de la falta de reconocimiento formal, Ankara jamás cerró su embajada en la capital afgana y gestiona las relaciones bilaterales principalmente a través de sus servicios de inteligencia.

El Gobierno turco tiene como principales prioridades la contención de los flujos de migración irregular afgana hacia Europa, la cooperación en la lucha contra el Estado Islámico del Khorasan (ISIS-K) y la salvaguarda de su influencia en la región.