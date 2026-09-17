Noboa critica que la Corte Penal Internacional se "ha ideologizado demasiado"

"Se está ideologizando ciertas instituciones mundiales que terminan afectando, ya no tratan temas de manera objetiva, por ejemplo, la Corte Internacional Penal, ya se ha ideologizado demasiado, y más que ser instituciones imparciales, se vuelven herramientas de ciertas corrientes para atacar", dijo el mandatario sin dar más detalles en una entrevista con radio Élite, en Guayaquil.

Es la primera referencia que Noboa hace sobre la CPI después de que a mediados de agosto pasado, en Panamá, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los países de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), entre los que está Ecuador, que abandonen el organismo.

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya, creado en 2002 por el Estatuto de Roma para juzgar genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.

"Insto encarecidamente a todos los miembros de la A3C que abandonen la CPI y a rechazar sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía", dijo Hegseth en ese entonces ante los representantes de defensa y seguridad de la región.

Sin embargo, a finales de ese mismo mes, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, se reunió en Quito con el secretario de la CPI, Osvaldo Zavala Giler, una cita de la que el Gobierno no dio mayor información.

El ministro solo publicó en su cuenta de la red social X que en el encuentro se habían tratado "temas relevantes en esta materia para el país".

Mientras que la CPI aseguró en sus canales oficiales que en la cita se había abordado "la importancia de la justicia penal internacional y la continua cooperación y apoyo de Ecuador".

Ecuador y Estados Unidos han estrechado sus relaciones en los últimos años, especialmente en el ámbito de la seguridad, y han realizado operaciones contra supuestos grupos criminales vinculados al narcotráfico en zonas fronterizas con Colombia y también en el mar.

Según Noboa, para el presidente estadounidense, Donald Trump, "los mayores aliados en la lucha contra el 'narcoterrorismo' en el continente son El Salvador, Argentina y Ecuador".

"Nos mencionan porque ven el esfuerzo que hemos hecho y ven cómo estamos luchando de frente contra las mafias", aseguró.