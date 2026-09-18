Gobierno mexicano blinda Mazatlán tras repunte de violencia ligada al Cartel de Sinaloa

En un comunicado, la SSPC señaló que durante el encuentro, al que asistieron miembros del Gabinete de Seguridad del país, entre ellos el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla, se acordó "fortalecer las estrategias de seguridad y continuar con el trabajo coordinado entre el Gobierno de Sinaloa y las instituciones federales".

Explicó que también se planea reforzar "las capacidades de la Policía Estatal y de la corporación municipal para mejorar su capacidad de respuesta".

El encuentro ocurre nueve días después de que se cumplieran dos años del inicio de la sangrienta guerra interna entre Los Mayos, vinculados a los hijos del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y Los Chapitos, de los vástagos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que se originó en el municipio de Culiacán, a 269 kilómetros de Mazatlán.

El pasado 15 de septiembre, la Secretaría de la Defensa también informó del despliegue de 1.600 agentes del Ejército Mexicano en el puerto de Mazatlán, un blindaje que además incluyó a 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, trasladados desde la capital mexicana.

Bajo ese contexto, la SSPC detalló que durante la reunión se "evaluaron las acciones operativas y las condiciones del despliegue para mantener y fortalecer la presencia de las instituciones federales" en dicha ciudad y otras zonas que lo requieran.

Domínguez Nava, quien tomó juramento el pasado 25 de agosto, tras la segunda renuncia del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa, reconoció el respaldo en materia de seguridad por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"La tranquilidad y el bienestar de las y los sinaloenses son prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y para este Gobierno del Estado", escribió en un mensaje en la red social X.

La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos se desató el 9 de septiembre de 2024 en Culiacán, Sinaloa, y ha dejado más de 3.000 muertos.

Apenas el pasado 12 de septiembre, la demarcación registró una violenta jornada con cuatro personas asesinadas en la ciudad de Culiacán, cinco en el puerto de Mazatlán y una más en el municipio de Escuinapa.