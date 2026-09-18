Lula anuncia medidas para la seguridad nacional en medio de presiones internacionales

Entre las medidas anunciadas están la transformación de 138 cárceles en unidades de máxima seguridad, el refuerzo de la vigilancia en las fronteras y la creación de un ministerio para el ramo.

Durante un acto en Río de Janeiro, Lula Da Silva citó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para advertir sobre la “codicia internacional” hacia las riquezas naturales brasileñas.

El líder progresista recordó que Brasil tiene 16.800 kilómetros de fronteras terrestres desde Argentina hasta Surinam y las Guyanas y otros 8.000 kilómetros de frontera marítima, así como 5,7 millones de kilómetros de mar bajo nuestra tutela.

“Y ahora tenemos petróleo en el Margen Ecuatorial. Así que tenemos que cuidarlo”, afirmó el líder progresista.

“Trump está ahí, atrás de los minerales críticos, atrás del petróleo, atrás de las tierras raras. ¡No! Eso es nuestro”, agregó.

El presidente defendió además la necesidad de aumentar el presupuesto para la seguridad pública y ampliar el número de efectivos policiales y militares.

“No podemos controlar 18.000 kilómetros de frontera sin inversión”, subrayó.

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El combate a los problemas de seguridad de Brasil se ha convertido en una de las mayores banderas del senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las presidenciales, rival número uno de Lula y con el que está técnicamente empatado en las encuestas de intención de voto.

El Gobierno brasileño rechazó este miércoles las críticas de la Casa Blanca sobre una supuesta pasividad en el combate al crimen organizado, hechas a poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública rebatió en un comunicado las afirmaciones recogidas en un informe enviado por Trump al Congreso, en el que dice que Brasil “falló” en enfrentar las facciones.

En ese sentido, las autoridades brasileñas apuntaron a los “esfuerzos” en materia de seguridad, como la reciente aprobación de una ley que aumenta las penas de prisión para los líderes de las bandas y las numerosas operaciones policiales.

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