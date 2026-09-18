Tecnología
18 de septiembre de 2026 a la - 14:55

Lula anuncia medidas para la seguridad nacional en medio de presiones internacionales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la presentación de acciones integradas de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado, este viernes en el Complejo de la Policía Federal de Carreteras, en Río de Janeiro.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la presentación de acciones integradas de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado, este viernes en el Complejo de la Policía Federal de Carreteras, en Río de Janeiro. Andre Coelho

RÍO DE JANEIRO - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección en los comicios del 4 de octubre, anunció este viernes un conjunto de medidas para reforzar la seguridad y la soberanía nacional en medio de las presiones internacionales sobre las reservas brasileñas de petróleo y minerales estratégicos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Entre las medidas anunciadas están la transformación de 138 cárceles en unidades de máxima seguridad, el refuerzo de la vigilancia en las fronteras y la creación de un ministerio para el ramo.

Durante un acto en Río de Janeiro, Lula Da Silva citó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para advertir sobre la “codicia internacional” hacia las riquezas naturales brasileñas.

El líder progresista recordó que Brasil tiene 16.800 kilómetros de fronteras terrestres desde Argentina hasta Surinam y las Guyanas y otros 8.000 kilómetros de frontera marítima, así como 5,7 millones de kilómetros de mar bajo nuestra tutela.

“Y ahora tenemos petróleo en el Margen Ecuatorial. Así que tenemos que cuidarlo”, afirmó el líder progresista.

“Trump está ahí, atrás de los minerales críticos, atrás del petróleo, atrás de las tierras raras. ¡No! Eso es nuestro”, agregó.

El presidente defendió además la necesidad de aumentar el presupuesto para la seguridad pública y ampliar el número de efectivos policiales y militares.

“No podemos controlar 18.000 kilómetros de frontera sin inversión”, subrayó.

Lea más: Lula dice que irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en elecciones brasileñas

Esta vista aérea muestra la aldea indígena Manga, hogar del pueblo Karipuna, junto al río Curipi en Oiapoque, estado de Amapá (Brasil). Divididos entre la esperanza de un auge económico y el temor a un derrame de petróleo, los habitantes de una pequeña localidad del extremo norte de Brasil, en la frontera con la Guayana Francesa, siguen de cerca la exploración petrolera frente a la costa amazónica; se trata de un proyecto controvertido impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección en octubre de 2026.
Esta vista aérea muestra la aldea indígena Manga, hogar del pueblo Karipuna, junto al río Curipi en Oiapoque, estado de Amapá (Brasil). Divididos entre la esperanza de un auge económico y el temor a un derrame de petróleo, los habitantes de una pequeña localidad del extremo norte de Brasil, en la frontera con la Guayana Francesa, siguen de cerca la exploración petrolera frente a la costa amazónica; se trata de un proyecto controvertido impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección en octubre de 2026.

El combate a los problemas de seguridad de Brasil se ha convertido en una de las mayores banderas del senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las presidenciales, rival número uno de Lula y con el que está técnicamente empatado en las encuestas de intención de voto.

El Gobierno brasileño rechazó este miércoles las críticas de la Casa Blanca sobre una supuesta pasividad en el combate al crimen organizado, hechas a poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública rebatió en un comunicado las afirmaciones recogidas en un informe enviado por Trump al Congreso, en el que dice que Brasil “falló” en enfrentar las facciones.

En ese sentido, las autoridades brasileñas apuntaron a los “esfuerzos” en materia de seguridad, como la reciente aprobación de una ley que aumenta las penas de prisión para los líderes de las bandas y las numerosas operaciones policiales.

Lea más: Trump presume de haber logrado que gobiernos de Latinoamérica viren a la derecha