ASML alerta del retraso europeo en chips tras no vender ninguna máquina en Europa

"No estamos vendiendo absolutamente nada en Europa. Esto se debe a que Europa no está invirtiendo y a que no se están construyendo fábricas de chips", afirmó Frank Heemskerk, vicepresidente ejecutivo de ASML y responsable de asuntos públicos globales, durante un acto sobre inversiones neerlandesas celebrado en Ámsterdam, según recoge hoy la agencia local de noticias ANP.

El directivo advirtió de que esta situación puede hacer que Europa pierda terreno frente a Estados Unidos, China e India, que están destinando recursos importantes al desarrollo de sus propias industrias de semiconductores.

ASML, con sede en Veldhoven, en el sur de Países Bajos, fabrica las máquinas de litografía que utilizan empresas como la taiwanesa TSMC, la surcoreana Samsung o la estadounidense Intel para producir microchips.

La compañía neerlandesa es el único fabricante mundial de los sistemas de litografía ultravioleta extrema (EUV), necesarios para producir algunos de los chips más avanzados, que se utilizan en numerosos productos tecnológicos y son esenciales para sectores como la inteligencia artificial (IA).

El peso de Europa en las ventas de ASML se ha reducido en los últimos años, mientras que Asia concentra la mayor parte del negocio.

Según las cuentas de la compañía, ASML obtuvo en 2025 unas ventas netas totales de 32.700 millones de euros, un 15,6 % más que el año anterior, impulsadas especialmente por las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial.

Heemskerk señaló que grandes economías como Estados Unidos, China e India intentan atraer nuevas inversiones de ASML y de otras empresas del sector, en un momento en el que los semiconductores se han convertido en un elemento estratégico.

La Unión Europea trabaja en la revisión de la Ley Europea de Chips, aprobada tras la escasez mundial de semiconductores durante la pandemia de covid-19 para reducir la dependencia exterior y reforzar la capacidad europea de producción.

Bruselas se fijó como objetivo que la UE alcance en 2030 el 20 % del valor de la producción mundial de chips avanzados, pero el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en 2025 de que esa meta es "muy poco probable" con el ritmo actual de inversiones.

Para Heemskerk, reforzar la posición europea no pasa solo por construir nuevas fábricas y señaló la necesidad de generar demanda dentro de Europa y fortalecer "otros eslabones" de la industria, desde el diseño de chips hasta los centros de datos y los servicios en la nube.