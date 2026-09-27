Telefónica lanza un nuevo plan estratégico en Alemania para volver al crecimiento en 2027

El plan, que estará alineado con la estrategia global aprobada el pasado año por el grupo Telefónica, incluirá actuaciones en los mercados residencial, empresarial y mayorista, según ha informado en Múnich el consejero delegado de Telefónica Alemania, Santiago Argelich, durante un encuentro con medios.

Argelich ha asegurado que la operadora ya está creciendo, aunque ese avance queda por la pérdida progresiva de los clientes de 1&1, compañía con la que mantenía un acuerdo mayorista, que se rompió en 2023. Este efecto, que ha sido gradual, es actualmente mínimo y debería concluir este año.

El plan parte de la reorganización y modernización acometidas durante 2026, cuando se lanzó un ERE para 1.100 empleados.

Aunque la plantilla podría seguir reduciéndose en los próximos años como consecuencia de la automatización, la digitalización y la implantación de inteligencia artificial, Telefónica Alemania no contempla por ahora otro expediente de regulación de empleo.

Telefónica ingresó 3.693 millones de euros en Alemania durante el primer semestre de 2026, un 9,8 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La filial alemana aportó el 23 % de los ingresos del grupo y el 21 % de su resultado operativo antes de amortizaciones (ebitda).

El operador se consolidó en el mercado alemán, con una dimensión suficiente para competir con Deutsche Telekom y Vodafone y que, posteriormente, se abrió a un cuarto operador, 1&1.

La creación de este cuarto operador y la salida progresiva de sus clientes de la red de Telefónica han condicionado la evolución reciente del negocio.

La teleco prevé que 2027 suponga un "punto de inflexión" para la compañía con la puesta en marcha de este plan, con el que se prevé alcanzar en 2028 una velocidad de crucero.

En el mercado residencial, Telefónica Alemania prevé lanzar a partir del próximo año una oferta específica para el segmento medio, bien mediante una marca ya existente o con la creación de una nueva, para competir con Congstar, perteneciente a Deutsche Telekom, y con 1&1.

La estrategia pasa también por consolidar O2 en el segmento prémium e invertir en Aldi Talk, una marca, centrada principalmente en el prepago y comercializada en los supermercados Aldi, cuenta con unos nueve millones de clientes.

Otro de los pilares será el negocio empresarial, en el que Telefónica Alemania aspira a crecer a un ritmo de dos dígitos. Su cuota se encuentra actualmente en niveles bajos, lo que, según Argelich, deja a la compañía un amplio margen de crecimiento.

La operadora quiere concentrarse en actividades como la ciberseguridad, las redes para puntos de distribución y el internet de las cosas, sin entrar necesariamente en las grandes integraciones de sistemas que ofrecen algunos competidores.

En el mercado mayorista, Telefónica se apoyará en sus socios históricos, pero también negociará acuerdos con grandes empresas digitales, entidades financieras y grupos de distribución. El objetivo es superar el modelo tradicional basado en vender capacidad e integrar la conectividad móvil en los servicios y ecosistemas digitales de sus socios.

En infraestructuras, la compañía buscará la mejor combinación entre capacidad propia y alquilada. Argelich ha advertido de que Alemania presenta un nivel de compartición de redes muy inferior al de otros mercados, una situación que genera ineficiencias.