Tecnología
03 de octubre de 2026 a la - 20:15

Cinco detenidos tras ataque armado que dejó 2 muertos y varios heridos en costa de Ecuador

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Quito, 3 oct (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a cinco personas presuntamente relacionadas con un ataque armado en Durán, ciudad cercana a Guayaquil, que dejó dos personas muertas y varias heridas, según informó este sábado la institución.

Por EFE
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Tras el ataque, los agentes desplegaron un operativo y localizaron un vehículo amarillo en el que supuestamente se movilizaban los responsables.

Según la Policía, los ocupantes aceleraron al percatarse de la presencia de los agentes y se inició una persecución. Cuando el vehículo fue interceptado, sus ocupantes intentaron escapar y dispararon contra los uniformados.

Los detenidos fueron cinco hombres de entre 18 y 31 años y uno de ellos registraba antecedentes penales por robo.

Los agentes incautaron cuatro pistolas, 32 cartuchos, cinco teléfonos móviles y el vehículo amarillo en el que se desplazaban los sospechosos.