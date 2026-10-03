Cinco detenidos tras ataque armado que dejó 2 muertos y varios heridos en costa de Ecuador

Tras el ataque, los agentes desplegaron un operativo y localizaron un vehículo amarillo en el que supuestamente se movilizaban los responsables.

Según la Policía, los ocupantes aceleraron al percatarse de la presencia de los agentes y se inició una persecución. Cuando el vehículo fue interceptado, sus ocupantes intentaron escapar y dispararon contra los uniformados.

Los detenidos fueron cinco hombres de entre 18 y 31 años y uno de ellos registraba antecedentes penales por robo.

Los agentes incautaron cuatro pistolas, 32 cartuchos, cinco teléfonos móviles y el vehículo amarillo en el que se desplazaban los sospechosos.