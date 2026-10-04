Tigo se compromete a invertir más de 900 millones de dólares en Ecuador

Tigo, la marca para América Latina de la multinacional Millicom, con sede legal en Luxemburgo, señaló que los nuevos recursos se destinarán a modernizar la red móvil, ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.

La compañía indicó que avanza en la modernización y expansión de más de 2.000 sitios red y que ha desplegado más de 150 nuevos en 18 provincias, con lo que asegura que ha llevado 4G LTE a más de un millón de personas.

Según la entidad, las mejoras en infraestructura alcanzan ya a más del 80 % de la población ecuatoriana.

También prevén llevar internet a 400 escuelas rurales durante los próximos tres años, una iniciativa con la que estiman beneficiar a más de 48.000 niños y jóvenes.

La compañía reforzará además su división Tigo Business, enfocada en servicios de conectividad, nube, ciberseguridad y herramientas digitales para empresas e instituciones.

Millicom completó en octubre del año pasado la compra por 380 millones de dólares de las operaciones de Telefónica en Ecuador, que hasta entonces operaba con Tuenti y Movistar.