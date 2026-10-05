La francesa Schneider Electric adquiere PTC (EE.UU.), la mayor compra de su historia

La francesa Schneider Electric adquiere PTC (EE.UU.), la mayor compra de su historia

París, 5 oct (EFE).- El fabricante francés de material electrónico Schneider Electric anunció este lunes la compra del grupo estadounidense de programas informáticos industriales PTC por 22.600 millones de dólares (unos 20.200 millones de euros), lo que constituye la mayor adquisición de su historia.