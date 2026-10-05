La francesa Schneider Electric adquiere PTC (EE.UU.), la mayor compra de su historia

El objetivo, indicó el grupo francés en un comunicado, es "crear una plataforma de programas informáticos industriales y de inteligencia artificial de primer nivel".
El director general de Schneider Electric, Olivier Blum, aseguró que con esta operación buscan convertirse en "líderes de la nueva era de la inteligencia energética e industrial".
La compra permitirá alcanzar los 250 millones de sinergias de costes anuales, a lo que habría que añadir otros 800 millones de sinergias de ingresos.
La adquisición debería concretarse en el tercer trimestre de 2027, agregó.
El anuncio no fue bien acogido por los inversores y a poco del cierre de la Bolsa, la acción de Schneider Electric se desplomaba más de un 10 %.
Una caída importante en un título que en lo que va de año ha subido un 30 % impulsado por la fuerte demanda energética y de material electrónico de los centros de datos de inteligencia artificial, lo que situó a Schneider Electric como la tercera empresa por capitalización bursatil de la Bolsa de París.
Pese a ello, la dirección de la firma anunció hace semanas un importante plan de reestructuración que prevé reforzar su competitividad y el cierre de algunas de sus plantas en Francia.