Tim Cook y John Ternus recuerdan a Steve Jobs a 15 años de su muerte

La cúpula directiva de Apple recordó este lunes la figura y el legado de Steve Jobs al cumplirse quince años de su fallecimiento; su actual consejero delegado, Tim Cook, destacó que “cambió el mundo”, mientras que John Ternus, responsable de ingeniería de hardware de la compañía, subrayó que sus enseñanzas siguen guiando a la empresa.

Jobs, cofundador y emblemático líder de la compañía de la manzana mordida, falleció el 5 de octubre de 2011 a los 56 años a causa de un cáncer de páncreas.

Cook recurrió a las redes sociales para rendir homenaje a su antecesor, una costumbre que ha mantenido a lo largo de los años.

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“Hay personas que dejan una huella en el mundo, y luego hay personas que lo cambian por completo. Steve cambió el mundo y muchísimas vidas en el proceso. Sin duda, cambió la mía para siempre. Su espíritu sigue vivo en todo lo que creó y en todas las personas a las que inspiró”, publicó Cook.

A las muestras de recuerdo se sumó también Ternus, quien subrayó en X que la forma en que Steve enseñó al equipo a preocuparse “por cada detalle, cada experiencia y cada persona” sigue guiando su trabajo hoy en día.

“Recordando a Steve”

La compañía mantiene habilitada en su página web la sección “Recordando a Steve”, un espacio creado poco después de su muerte que reúne testimonios y mensajes enviados por más de un millón de admiradores de todo el mundo.

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“Gracias por crear herramientas tecnológicas potentes, fáciles de usar y hermosas que marcan la pauta para todas las empresas tecnológicas, ahora y siempre”, escribió hoy un usuario llamado Wadi en la web.