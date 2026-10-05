Tecnología
05 de octubre de 2026 a la - 12:57

Tim Cook y John Ternus recuerdan a Steve Jobs a 15 años de su muerte

Fotografía de archivo. El CEO de Apple, Steve Jobs, aparece durante un evento especial de la compañía para presentar la segunda generación del iPad, en el Yerba Buena Center for the Arts, en San Francisco, el 2 de marzo de 2011.
Fotografía de archivo. El CEO de Apple, Steve Jobs, aparece durante un evento especial de la compañía para presentar la segunda generación del iPad, en el Yerba Buena Center for the Arts, en San Francisco, el 2 de marzo de 2011.010004+0000 KIMIHIRO HOSHINO

NUEVA YORK. A quince años de la muerte de Steve Jobs, Apple rindió homenaje este lunes a su cofundador: Tim Cook afirmó que cambió el mundo y John Ternus destacó que sus enseñanzas sobre el cuidado de cada detalle siguen guiando a la compañía.

Por EFE
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La cúpula directiva de Apple recordó este lunes la figura y el legado de Steve Jobs al cumplirse quince años de su fallecimiento; su actual consejero delegado, Tim Cook, destacó que “cambió el mundo”, mientras que John Ternus, responsable de ingeniería de hardware de la compañía, subrayó que sus enseñanzas siguen guiando a la empresa.

Jobs, cofundador y emblemático líder de la compañía de la manzana mordida, falleció el 5 de octubre de 2011 a los 56 años a causa de un cáncer de páncreas.

Cook recurrió a las redes sociales para rendir homenaje a su antecesor, una costumbre que ha mantenido a lo largo de los años.

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“Hay personas que dejan una huella en el mundo, y luego hay personas que lo cambian por completo. Steve cambió el mundo y muchísimas vidas en el proceso. Sin duda, cambió la mía para siempre. Su espíritu sigue vivo en todo lo que creó y en todas las personas a las que inspiró”, publicó Cook.

A las muestras de recuerdo se sumó también Ternus, quien subrayó en X que la forma en que Steve enseñó al equipo a preocuparse “por cada detalle, cada experiencia y cada persona” sigue guiando su trabajo hoy en día.

“Recordando a Steve”

La compañía mantiene habilitada en su página web la sección “Recordando a Steve”, un espacio creado poco después de su muerte que reúne testimonios y mensajes enviados por más de un millón de admiradores de todo el mundo.

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