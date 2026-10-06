Alemania detiene por sospecha de espionaje a un exjefe de los servicios secretos

Según un comunicado, Hanning, que dejó de presidir el BND en 2005, es objeto de una investigación por presunto espionaje constitutivo de alta traición, obtención de secretos de Estado, tentativa de alta traición y actividades como agente de espionaje.

Fue detenido en el distrito de Steinfurt (oeste) por agentes de la Oficina de Investigaciones Criminales (LKA), que también registraron en Berlín inmuebles relacionados con el acusado.

Además, fue arrestado en el distrito de Bad Tölz-Wolfratshausen (sur) un presunto cómplice, identificado tan sólo como Manfred D., que fue jefe de gabinete de Hanning cuando este presidía el BND, entre 1998 y 2005, y más tarde su asistente cuando fue secretario de Estado en el Ministerio del Interior entre 2005 y 2009.

Más tarde, Manfred D. volvió a trabajar para varios presidentes del BND y presuntamente aprovechó su función de jefe de gabinete, que le daba acceso a numerosas informaciones confidenciales, para suministrárselas a cambio de remuneración a Hanning, que para entonces ejercía de asesor de seguridad privado.

En el curso de los años y por lo menos hasta 2022, señaló la Fiscalía, "Manfred D. proporcionó al acusado Hanning cerca de 2.000 documentos, entre ellos muchas informaciones clasificadas como confidenciales" y que estaban destinados exclusivamente al uso interno del BND.

En un caso, según la Fiscalía, el exjefe del BND usó valoraciones elaboradas por el servicio de información "para elaborar un análisis para un empleado de un aparato de inteligencia extranjero", aunque no se ha podido determinar si el informe alcanzó su destino.

Además, Hanning mantuvo un intenso intercambio con un miembro de otro servicio de inteligencia estatal, según la misma fuente.

"A éste le suministró durante varios años informaciones políticas, en parte basadas en material que había obtenido de Manfred D.", indicó el comunicado, que no detalló a qué países pertenecían las citadas agencias.

De acuerdo con una investigación de medios alemanes, entre ellos las cadenas públicas WDR y NDR, entre los servicios de inteligencia extranjeros con los que presuntamente cooperó Hanning no se encuentra el espionaje ruso.

Hanning comparecerá entre este martes y el miércoles ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, que decidirá sobre su ingreso en prisión.

Finalmente, la Fiscalía explicó que las sospechas contra el exjefe del BND surgieron como parte del mediático proceso contra la empresaria Christina Block, conocida por la cadena de restaurantes Block House y que está acusada de intentar secuestrar a dos de sus hijos, a los que su exmarido se había llevado a Dinamarca irregularmente durante una disputa por la custodia.

No se trata del primer caso de presunto espionaje que sacude al BND, pues un alto cargo identificado como Carsten L. ya fue detenido en 2022 por la sospecha de que era un agente doble ruso, aunque no se espera que el juicio concluya hasta el año que viene.