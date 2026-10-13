Grandes medios y asociaciones latinoamericanas se unen a una coalición mundial frente a la IA

Entre el medio centenar de nuevos miembros, que llevan a más de 80 los componentes de la coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), se destacan también The Atlantic, The Observer, The Economist.

También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Alianza de Medios MX, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Associação Nacional de Jornais (ANJ) de Brasil, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Chile y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) anuncian su incorporación conjunta a la Coalición SPUR.

SPUR, fundada por los británicos BBC, Sky News y The Guardian, entre otros, “federa a los editores para crear un mercado justo para el uso de los contenidos por parte de los sistemas de IA”, defiende la coalición.

Los asistentes de IA responden con información recopilada y verificada por periodistas

“Cada día, los asistentes de IA responden a las preguntas de millones de personas con información que a menudo ha sido primero recopilada y verificada por periodistas de agencias. Ese valor de la fuente debe ser reconocido, citado y remunerado”, dijo por su parte el director ejecutivo de AFP, Fabrice Fries, en un comunicado.

“No podemos limitarnos a confiar en que todo salga bien entre las empresas de IA y el futuro de la edición. Las organizaciones de medios de todo el mundo deben unirse para protegerse a sí mismas, protegerse mutuamente y proteger el futuro del periodismo”, indicó el cofundador y portavoz de la coalición SPUR, David Buttle.

La coalición quiere desarrollar e implantar una infraestructura técnica que permita a las empresas medir de forma concreta cómo los sistemas de IA explotan sus contenidos.

Remuneración de contenidos, vital para los medios

La remuneración de los contenidos es una cuestión vital para los medios de comunicación, cuyo modelo económico está en juego debido a las redes sociales y las grandes plataformas digitales y de inteligencia artificial, como ChatGPT o AI Overview (Google).

“Los gigantes tecnológicos saquean los sitios de información sin autorización ni compensación. Se reapropian de esos contenidos robados como si fueran sus autores, desviando la audiencia y los ingresos”, lamentó el presidente y editor de The New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, en un discurso en junio en el congreso de la asociación mundial de medios, WAN-IFRA.