Decretan toque de queda y prohibición de manifestarse esta noche en varias zonas de París

Según la prefectura, el toque de queda se aplicará en concreto entre las 23.00 y las 6.00 horas (21.00 a 4.00 GMT) del martes en la zona de la plaza de la República y el sector de Les Halles, donde se produjeron buena parte de los disturbios y de los saqueos de comercios el sábado y el domingo.

El toque de queda nocturno se aplicará a toda la población, no únicamente a los menores de edad.

La prohibición de manifestaciones empieza a las 20.00 horas (18.00 GMT) de hoy y concluye también a las 06.00 del martes.

"La seguridad de todos hace necesarias estas medidas para restablecer el orden público, gravemente alterado por una minoría de delincuentes", declaró la prefectura de policía de París.

Medidas similares o con pequeñas diferencias se anunciaron poco después también en Lyon (sureste) y Niza (sur).

En Lyon, la prefectura del Ródano decretó un toque de queda en el centro de la ciudad desde las 21.00 horas del lunes hasta las 06.00 del martes, periodo en el que quedarán prohibidas la circulación y la presencia de cualquier persona en la vía pública. Además, las manifestaciones, marchas, desfiles y concentraciones reivindicativas estarán prohibidas el lunes entre las 18.00 y las 21.00 horas.

En Niza, la prefectura de los Alpes Marítimos anunció un toque de queda para los menores desde las 21.00 del lunes hasta las 06.00 del martes en el centro de la ciudad, en zonas identificadas por las autoridades como las más afectadas por los incidentes del fin de semana.

Los primeros anuncios de toques de queda nocturnos los abrieron cuatro ciudades del norte del país, donde se establecieron para las noches del lunes y del martes. Se trata de Lille, Douai, Wattignies y Denain.

La prefectura del Norte precisó que esos toques de queda afectarán a zonas concretas de las cuatro ciudades, con el acuerdo de sus alcaldes.

Las autoridades van precisando así con cuentagotas el mapa de todos los municipios afectados, que se espera antes de que termine la jornada, tras el anuncio hecho hoy por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, de poner en marcha toques de queda parciales en ciertas zonas del país.

El fin es tratar de atajar la oleada de violencia desatada durante el fin de semana en las protestas por el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y la sanidad, tras casi 10 años de mandato del presidente francés, Emmanuel Macron.

Se trata, dijo Lecornu, de proteger los comercios después de los saqueos que han afectado a unos 3.000 establecimientos y los episodios de gran violencia registrados en muchas ciudades francesas en la jornada de protestas del sábado pasado y que continuaron en algunas de ellas también el domingo, especialmente en París.

Esta medida es transitoria, según informó por la mañana el primer ministro francés, y previa a un eventual decreto del estado de emergencia, que otorga más poderes a las fuerzas del orden.