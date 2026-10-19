La Fiscalía Antiterrorista estudia investigar el incendio del Ayuntamiento de Limoges

En declaraciones a la televisión TF1, Darmanin señaló que lo harán si encuentran evidencias de que "individuos de ultraizquierda organizaron de forma evidente la destrucción" de ese edificio del siglo XIX que, según el ministro, provocó "una emoción similar a la del incendio de Notre Dame".

El responsable de Justicia señaló que se toman ese ataque "muy en serio" y simbólico de la violencia que golpeó al país durante el pasado fin de semana, al margen de las protestas organizadas contra el encarecimiento de la vida y otras reivindicaciones variadas.

Darmanin aseguró que ha pedido a todos los fiscales actuar "con extrema firmeza" y ser "implacables contra los violentos y contra quienes atacan edificios públicos, comercios, policías, bomberos", y consideró que "han traicionado a Francia".

Sin prejuzgar la independencia de la justicia, el ministro aseguró que esta se dicta "en nombre del pueblo francés" que "exige extrema firmeza".

Señaló que desde el pasado viernes, 2.513 personas han sido detenidas y trasladadas a una comisaría, donde todavía se encuentran "la inmensa mayoría" de los arrestados: "La respuesta judicial la conoceremos al final de la semana".

Agregó que unas 500 personas han sido ya presentadas ante un juez y 67 ya condenados, de ellos 34 en Marsella, segunda ciudad del país, con penas que han llegado hasta los cinco años de prisión.

Ante el elevado número de detenciones, el ministro ordenó que las detenciones preventivas puedan pasar de 48 a 72 horas "para dejar tiempo a la Policía a hacer su trabajo", que va de geolocalizaciones de los detenidos a escuchas telefónicas y el reconocimiento facial.

Sabedor de que los jueces pronunciar penas más altas, Darmanin indicó que ha pedido a los fiscales que recurran las sentencias "que no estén a la altura de lo que se ha vivido".

Darmanin se mostró contrario a decretar el estado de emergencia, como reclaman algunos políticos conservadores y recordó que en 2023, cuando él era ministro del Interior, restableció el orden en tres días sin necesidad de hacerlo.

Para ello, pidió, hay que "apoyar a policía y gendarmería" y pedir a la izquierdista La Francia Insumisa "si va seguir echando leña al fuego o si se coloca del lado de la República".