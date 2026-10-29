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Tecnología
29 de octubre de 2026 - 14:36

App ‘Moto Buds’ abre su ecosistema y llega a iOS

Estuches abiertos de auriculares inalámbricos, uno blanco y otro azul oscuro, con inscripciones 'Sound by Bose'.
Motorola presenta la app Moto Buds para iOS, ampliando su oferta en el mercado de audio.

El mercado de audio personal de Motorola dio un salto importante con su última generación de auriculares. Ahora, la línea, más allá de sus importantes colaboraciones, comenzó a sumar usuarios fuera del entorno habitual de la marca, incluyendo a quienes utilizan iOS como sistema operativo principal.

Por José González Mazo
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En el ámbito de audio, Motorola se destaca gracias calibración acústica con el sello Sound by Bose y al trabajo de diseño que incluye detalles y estuches con cristales Swarovski. Ahora, para responder a la demanda y evitar que las funciones avanzadas queden restringidas a Android, Motorola habilitó la aplicación oficial Moto Buds en iOS.

Actualmente, la app oficial Moto Buds ya está disponible en la App Store para controlar ecualización, cancelación de ruido (ANC) y gestos táctiles desde el iPhone. Los modelos compatibles corresponden a la generación lanzada este año, incluyendo así a moto buds 2 plus y moto buds 2.

Motorola amplía su ecosistema con smartphones, audio, wearables y accesorios inteligentes, como los moto buds 2.
Motorola amplía su ecosistema con smartphones, audio, wearables y accesorios inteligentes, como los moto buds 2.

Un dato importante es que para que la app de iOS los detecte, primero hay que actualizar el firmware de los auriculares desde un dispositivo Android (versión v17200 o superior en moto buds 2 plus; v10.74 o superior en moto buds 2).

Sin la actualización se pueden usar como auriculares Bluetooth en el iPhone, pero no se vinculan a la aplicación para ajustes avanzados.

Lea más: Motorola apuesta por una tecnología más inteligente, elegante y conectada

Esto se puede controlar con la app

Previamente se podían conectar los auriculares con un iPhone, pero se permitía únicamente la reproducción de audio básica por Bluetooth. Con la llegada de la aplicación a la App Store, los usuarios acceden a:

Los moto buds 2 incorporan cancelación de ruido, inteligencia artificial y conectividad avanzada.
Los moto buds 2 incorporan cancelación de ruido, inteligencia artificial y conectividad avanzada.
  • Ajuste de cancelación de ruido: control y cambio entre modos de cancelación activa (ANC), modo transparencia o apagado.
  • Ecualización: perfiles de sonido y personalización de frecuencias.
  • Gestos táctiles: configuración de toques para pausar, saltar pistas o invocar al asistente de voz.
  • Doble conexión y detección de uso: administración de dispositivos vinculados en simultáneo

Lea más: Motorola renueva su portafolio premium con IA, diseño y conectividad

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