Ribera aboga por que Europa refuerce su seguridad digital ante los nuevos riesgos

Según dijo, Europa debe ampliar su idea de seguridad para incluir la ciberseguridad y comprobar que los dispositivos conectados a infraestructuras críticas —como redes eléctricas o sistemas de transporte— sean seguros.

Y añadió: "La transparencia y los códigos de conducta de la comunidad empresarial involucrada en estas nuevas, impresionantes y poderosas compañías que controlan el mundo se rigen por patrones democráticos y transparentes".

La alta responsable de la UE respondió así al ser preguntada en Lisboa por los riesgos para la ciberseguridad, después de que se supiera que Nvidia había abierto una investigación sobre su consejero delegado, Jensen Huang, por su relación con una presunta espía china, entre otros asuntos.

El dominio de Nvidia en los chips de IA hace que cualquier filtración de información estratégica pueda tener consecuencias para las empresas y los gobiernos que dependen de su tecnología.

En opinión de la vicepresidenta, no se trata solo de aprovechar los avances tecnológicos, sino también de reforzar la capacidad para evitar situaciones de riesgo. Como ejemplo, citó otros casos, como el hackeo de refrigeradores o las afecciones al transporte.

Ribera expresó también su inquietud por las deficiencias en la información proporcionada por la red de satélites Starlink, que derivaron en un aumento de la vulnerabilidad de las fuerzas ucranianas ante los ataques rusos.

"Por supuesto, necesitamos reforzar nuestros sistemas de seguridad, defensa e inteligencia, y una de las figuras principales es esta nueva industria digital, satelital y de defensa espacial".

La vicepresidenta de la Comisión Europea participó este lunes en la presentación del Centro de Seguridad Climática y Resiliencia (CSCR) de Portugal, un acto al que también asistió la ministra de Medio Ambiente y Economía de Portugal, Maria da Graça Carvalho.