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Tecnología
10 de noviembre de 2026 - 22:55

Noboa entrega 5.590 armas a militares para la lucha contra el crimen organizado en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 10 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó este martes 5.570 fusiles automáticos y 20 ametralladoras livianas a las Fuerzas Armadas para fortalecer el combate a las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Por EFE
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Además, el mandatario entregó a los militares 24.253 unidades de equipamiento complementario, lo que representa una inversión de 24,5 millones de dólares, según informó la Presidencia en un comunicado.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, explicó que se trata de "armamento moderno" que reemplazará los fusiles que las Fuerzas Armadas aún usaban "desde la época de la guerra".

"Es un armamento de asalto, más liviano, mejor para operar en condiciones urbanas, es ambidiestro y de última generación", resaltó.

El funcionario señaló que tener unas Fuerzas Armadas con mejores capacidades permite "enfrentar mejor" al "enemigo", en referencia a los grupos armados organizados a los que el presidente Noboa declaró la "guerra" en 2024 y pasó a denominar como "terroristas".

Del total de fusiles, 3.220 serán para el Ejército, 1.667 para la Armada y 883 para la Fuerza Aérea.

El comandante del Ejército, John Miño, dijo que con ese armamento el país da un "salto transcendental" en la lucha contra el crimen y será incorporado "de manera inmediata a las operaciones militares en defensa del territorio nacional".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa en 2024 para intensificar el combate contra los grupos criminales.

Desde entonces ha decretado sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos para que las fuerzas de seguridad puedan realizar operaciones especiales contra estas bandas.

Sin embargo, esa y otras medidas no impidieron que Ecuador cerrara el 2025 con un récord de 9.284 asesinatos.

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