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Tecnología
11 de noviembre de 2026 - 02:25

La china Alibaba escindirá su filial de chips y la sacará a bolsa en Hong Kong

Imagen sin descripción

Shanghái (China), 11 nov (EFE).- El gigante digital chino Alibaba anunció que ha iniciado el proceso para escindir y sacar a bolsa en Hong Kong a su filial de semiconductores T-Head, especializada en el desarrollo de soluciones de computación integral ('full-stack') basadas en chips para centros de datos.

Por EFE
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Según el portal de noticias local The Paper, la operación podría alcanzar un valor de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.

En un comunicado remitido anoche al parqué hongkonés, donde también cotiza, Alibaba indicó que la operación busca permitir a T-Head obtener financiación de manera independiente, mejorar su visibilidad ante los clientes y socios estratégicos con independencia de su matriz, y facilitar su expansión comercial.

Por el momento, matiza el documento, todavía no se han concretado detalles de la oferta pública como montantes o fechas, ni tampoco el porcentaje de T-Head que retendrá Alibaba, aunque el grupo prevé seguir manteniendo el control de su filial incluso después de la venta de participaciones.

El grupo -cuyo negocio principal sigue siendo el comercio electrónico pese a su decidida apuesta por la inteligencia artificial (IA)- ha obtenido una exención por parte del operador del mercado hongkonés sobre la obligación de garantizar derechos preferentes en esta operación para sus actuales accionistas.

En cualquier caso, la operación, cuya solicitud original se efectuó de forma confidencial hace dos meses, todavía está pendiente de la luz verde de los reguladores.

Fundada en 2018, T-Head desarrolla procesadores, chips para servidores y otros componentes, además de contar con una plataforma propia de diseño de semiconductores, lo que la ha convertido en una filial clave, tanto en términos de reducción de costes como de garantía de suministro, para Alibaba, que ha señalado a la IA como uno de sus pilares estratégicos.

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