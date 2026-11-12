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Tecnología
12 de noviembre de 2026 - 12:40

Detienen a 14 integrantes de Los Choneros e incautan media tonelada de droga en Ecuador

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Quito, 12 nov (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo este jueves a catorce presuntos integrantes de la organización criminal Los Choneros, la más grande del país, e incautó aproximadamente media tonelada de cocaína durante un operativo desarrollado en cuatro municipios de la provincia costera de Manabí, según informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

Por EFE
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La operación se ejecutó la madrugada de este jueves tras 12 meses de investigaciones, mediante15 registros simultáneos en las localidades de Manta, Portoviejo, Jipijapa y Paján.

Entre los arrestados figura Heráclito Sánchez Zambrazo, alias Raúl, quien según las investigaciones asumió el control operativo, territorial y logístico de una facción de Los Choneros tras la extradición a Estados Unidos de su máximo líder, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Reimbeg señaló que la organización mantenía una estructura descentralizada con células especializadas en el almacenamiento, transporte y distribución de drogas y armas, y que presuntamente enviada cargamentos de cocía vía marítima hacia Centroamérica.

Entre las personas arrestadas también se encuentra una mujer mayor con discapacidad que según el ministro transportaba droga en su silla de ruedas.

Durante las pesquisas, las autoridades localizaron un varadero clandestino en una zona de manglares que presuntamente era utilizado para ocultar embarcaciones de alta velocidad y donde fueron incautados uno 500 kilogramos de cocaína.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa en 2024 para intensificar el combate contra los grupos criminales.

Desde entonces ha decretado sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos para que las fuerzas de seguridad puedan realizar operaciones especiales contra estas bandas.

Sin embargo, esa y otras medidas no impidieron que Ecuador cerrara el 2025 con un récord de 9.284 asesinatos.

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