Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo por presunto affaire con una espía china

Jensen Huang renunció el jueves como director ejecutivo de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China.

El consejo directivo de la empresa informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

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La directora financiera Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.

El estadounidense-taiwanés Huang, de 63 años, dirigía la empresa desde su creación en 1993 y la convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA.

El grupo, principal beneficiario de la fiebre del oro en torno a la IA, ha reinvertido cientos de miles de millones de dólares entre sus propios clientes y en todo el ecosistema, que sigue de cerca el escándalo, con posibles repercusiones a escala mundial.

Las acciones del gigante tecnológico, que perdieron una cuarta parte de su valor en poco más de un mes, se desplomaron en la apertura de Wall Street el jueves, aunque luego moderaban su caída.

¿Una leyenda sustituye a otra leyenda?

La salida de Huang deja al presidente estadounidense, Donald Trump, sin un cercano asesor informal en materia de IA.

Trump dijo que el empresario debería ser reemplazado por el exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook.

“Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!”, afirmó el presidente en su red Truth Social.

Trump autorizó a finales de 2025 vender a China los antiguos chips de alta gama de Nvidia H200 a cambio de ceder el 25% de los ingresos al Estado, pese a la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín, que motivó la prohibición de exportar los componentes más avanzados.

Huang, reconocible por su chaqueta de cuero negro, es una de las voces más influyentes del sector y defiende los modelos de IA llamados abiertos, libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos, al señalar una sana competencia frente a los modelos cerrados de OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude).

Se opone a cualquier nueva regulación de la tecnología que pueda frenar su progreso y a ralentizar su desarrollo por motivos de seguridad, como defendieron recientemente los ejecutivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk.

Más escándalos

El diario The New York Times informó el miércoles que Huang tuvo una segunda relación con una subalterna.

El periódico reveló que existen pruebas en video de Huang en actitud amorosa con la vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia, Kimberly Powell.

La mujer, de 48 años, es la cara pública de Nvidia en sus esfuerzos por expandir la tecnología de chips hacia la educación superior y la atención sanitaria.

El informe sobre esta segunda relación se produce después de que Huang reconociera un vínculo con Alice Huang, una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang, con quien no tiene parentesco a pesar de compartir el mismo apellido, era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China, algo que Pekín rechaza.

China acusó el jueves a Estados Unidos de utilizar la denuncia de espionaje para justificar el “bloqueo” que impone a Pekín para acceder a los chips más avanzados de Nvidia.

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En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía. “No fui fiel a mi esposa”, dijo.

Nvidia abrió una investigación independiente luego de “recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera”.