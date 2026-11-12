La estadounidense Bogdan-Martin, reelegida al frente de la UIT para los próximos 4 años

Bogdan-Martin, de 60 años y única candidata, obtuvo 164 votos de los 173 emitidos en la XXVI Conferencia de Plenipotenciarios que el organismo celebra en Doha, la capital de Catar, indicó la UIT en un comunicado.

Elegida por primera vez para el cargo en 2022, y primera mujer en encabezar la agencia, la secretaria general se ha fijado como prioridad para su segundo mandato conectar a los 2.000 millones de personas de todo el mundo que siguen sin acceso a internet.

También se comprometió a trabajar para que tecnologías emergentes como la inteligencia artificial "generen nuevas oportunidades para todos".

En la conferencia también se debe elegir al vicesecretario general del organismo, pero en las dos votaciones de este jueves ninguno de los tres candidatos (el bahreiní Adel Darwish, el brasileño Carlos Baigorri y el bahameño Stephen Bereaux) ha logrado la mayoría, por lo que se llevará a cabo un tercer intento este viernes.