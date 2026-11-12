ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
32º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Tecnología
12 de noviembre de 2026 - 14:40

La estadounidense Bogdan-Martin, reelegida al frente de la UIT para los próximos 4 años

Imagen sin descripción

Ginebra, 12 nov (EFE).- La estadounidense Doreen Bogdan-Martin ha sido reelegida este jueves como secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la agencia de la ONU especializada en tecnologías digitales, para un nuevo mandato de cuatro años hasta finales de 2030.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Bogdan-Martin, de 60 años y única candidata, obtuvo 164 votos de los 173 emitidos en la XXVI Conferencia de Plenipotenciarios que el organismo celebra en Doha, la capital de Catar, indicó la UIT en un comunicado.

Elegida por primera vez para el cargo en 2022, y primera mujer en encabezar la agencia, la secretaria general se ha fijado como prioridad para su segundo mandato conectar a los 2.000 millones de personas de todo el mundo que siguen sin acceso a internet.

También se comprometió a trabajar para que tecnologías emergentes como la inteligencia artificial "generen nuevas oportunidades para todos".

En la conferencia también se debe elegir al vicesecretario general del organismo, pero en las dos votaciones de este jueves ninguno de los tres candidatos (el bahreiní Adel Darwish, el brasileño Carlos Baigorri y el bahameño Stephen Bereaux) ha logrado la mayoría, por lo que se llevará a cabo un tercer intento este viernes.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar