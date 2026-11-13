Fuerzas Armadas de Ecuador detienen en la Amazonia a doce presuntos miembros de Los Lobos

La operación se desarrolló en el municipio Paquisha, después de que los uniformados recibieran una alerta ciudadana sobre la presencia de personas armadas en la zona.

Los militares intervinieron un inmueble donde detuvieron a ocho hombres y cuatro mujeres, presuntamente vinculados a Los Lobos, una de las principales bandas criminales del país andino.

Durante el operativo se incautaron una ametralladora, una pistola, un fusil, 72 municiones de diferentes calibres, tres metros de mecha lenta, siete teléfonos móviles y un dispositivo de internet satelital.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, como Los Lobos, a las que atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Esa medida ha estado acompañada de sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos en algunas zonas más violentas del país, pero no impidió que Ecuador contabilizara en 2025 un récord de 9.284 asesinatos.