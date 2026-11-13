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Tecnología
13 de noviembre de 2026 - 08:45

Multa de 11 millones de euros a Tinder por irregularidad en el acceso a datos personales

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Dublín, 13 nov (EFE).- La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, en inglés), uno de los principales reguladores del sector en la Unión Europea (UE), informó este viernes de que ha multado a Tinder con 11 millones de euros por irregularidades en el acceso de los usuarios a sus datos personales.

Por EFE
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La DPC explicó que la investigación, iniciada en 2020, confirmó que la compañía MTCH Technology Services Limited, propietaria de la popular aplicación de citas, infringió el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea en referencia al derecho de los usuarios a obtener una copia de sus datos personales.

En concreto, la comisión examinó el funcionamiento de la herramienta de autoservicio 'Download My Data' (Descarga mis datos), con la que los clientes podían solicitar y descargar información personal vinculada a sus cuentas.

La DPC concluyó que esta herramienta no proporcionaba una copia completa de los datos personales de los usuarios, mientras que determinadas categorías de información quedaban excluidas sin que los afectados fueran informados de ello.

Asimismo, agregó, otros datos se facilitaban únicamente de forma resumida, por lo que la comisión determinó que la información proporcionada a través de esa herramienta no cumplía los requisitos establecidos por el RGPD en relación con el derecho de acceso.

Además de la multa, la compañía deberá adaptar sus operaciones de tratamiento de datos para garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria en un plazo de tres meses.

El comisionado adjunto de la DPC, Graham Doyle, señaló hoy en un comunicado que "decenas de miles de usuarios" habían utilizado la herramienta 'Descargar mis datos' durante el periodo analizado.

Doyle destacó que este tipo de herramientas automatizadas pueden facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos por el RGPD y permitir a las organizaciones gestionar de manera eficiente las solicitudes de acceso.

No obstante, recordó que, aunque no siempre tienen que proporcionar una copia íntegra de todos los datos personales, "deben informar a los usuarios de forma transparente y justa sobre el alcance de la información facilitada".

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