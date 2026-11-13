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Tecnología
13 de noviembre de 2026 - 07:10

Tribunales, bancos e instituciones de Asia-Pacífico se paralizan por la caída de Microsoft

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Bangkok, 13 nov (EFE).- Los servicios de atención al público de numerosos bancos, tribunales, empresas privadas y oficinas gubernamentales se han visto interrumpidos en varios países de Asia-Pacífico debido a la caída global de la plataforma de Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo.

Por EFE
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El incidente -confirmó la compañía- ha impedido o dificultado que millones de usuarios de todo el mundo accedan a sus correos electrónicos o a sistemas como Microsoft 365, una nube con suscripción a aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, entre otras, así como al servicio de inteligencia artificial (IA) Microsoft Copilot.

Debido a este fallo, servicios como el de Outlook no estaban disponibles en Japón desde la madrugada, según dijo en rueda de prensa el viceportavoz del Gobierno nipón, Masanao Ozaki.

"Hemos confirmado que el GSS, la infraestructura del sistema de información del Gobierno, también está experimentando una interrupción", apuntó Ozaki, sin precisar el número de oficinas públicas afectadas.

El problema ha retrasado por ahora las respuestas a correos y diversos trámites en tribunales de Filipinas, Australia y Singapur, donde han habilitado líneas telefónicas de emergencia.

En el caso de la próspera ciudad-Estado asiática, las carteras de Interior y Salud confirmaron que sus servicios también han resultado perjudicados por la caída de Microsoft, que ha arrastrado por igual los sistemas de atención privados como del lujoso hotel Shangri-La.

Mientras tanto, cuatro de los principales bancos de Tailandia (Siam Commercial, Kasikorn, Thanachart y Krung Thai) han confirmado la interrupción temporal de los servicios que implican el uso de correos electrónicos, al tiempo que instan a sus clientes a llamar por teléfono en caso de emergencias, según informó la cadena pública Thai PBS.

Además, la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Malasia ​recomendó a todos los organismos gubernamentales "que verifiquen si sus servicios se han visto afectados" para notificar de inmediato cualquier interrupción operativa, sin reportes de momento de afectaciones graves.

La incidencia afectó hoy también a distintos servicios y organismos australianos, entre ellos la Policía Federal Australiana (AFP), la agencia de inteligencia ASIO y Service NSW, la plataforma del estado de Nueva Gales del Sur que permite realizar trámites como renovar permisos de conducir o gestionar matriculaciones.

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