Ocho detenidos en Estonia por un intento de sabotaje contra una fábrica atribuido a Rusia

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se produjeron en la madrugada del sábado, cuando el personal de seguridad de la empresa Threod impidió un intento de incendiar la fábrica.

Ocho personas con residencia en Letonia, pero cuya nacionalidad no se especificó, han sido detenidas por la Policía de Seguridad y la Policía Anticorrupción, mientras que la Fiscalía ha solicitado medidas preventivas para cinco de ellas.

En declaraciones citadas por la cadena pública ERR, Margo Palloson, el jefe de la Policía de Seguridad estonia, afirmó que según los servicios de contrainteligencia del país báltico el ataque fue coordinado por la inteligencia militar rusa o GRU.

"Éste fue otro intento de Rusia de organizar un acto de sabotaje en Estonia", dijo.

La capacidad de producción de la fábrica no se ha visto afectada por el incendio y nadie resultó herido, gracias a la actuación de los guardias de seguridad, aunque sí que se produjeron daños materiales en el edificio.

"Si el ataque hubiera tenido éxito en la manera en la que los atacantes lo planearon habría causado un daño muy grande a esta empresa", declaró Palloson.

Threod fabrica, entre otros productos, drones de reconocimiento y de ataque de largo alcance, según ERR.