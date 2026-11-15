Primer ministro estonio plantea cerrar frontera con Rusia tras posible intento de sabotaje

"Si Rusia continúa con sus operaciones híbridas en Estonia -y sabemos que los servicios de inteligencia rusos explotan los pasos fronterizos para ejercer influencia sobre personas-, tenemos que estar preparados para reducir los riesgos", dijo de acuerdo con un comunicado.

"Cerrar la frontera reduciría la amenaza para la gente en Estonia y enviaría una señal clara de que los ataques contra la industria de defensa y las capacidades de defensa en Estonia son inaceptables", agregó.

Michal ha abordado con el ministro del Interior, Igor Taro, la posibilidad de cerrar la frontera, y le ha encomendado preparar los pasos necesarios.

La Fiscalía general de Estonia anunció este domingo la detención de ocho personas en relación con un presunto intento de sabotaje contra una fábrica de material militar en Viimsi, cerca de Tallín, organizado supuestamente por orden de los servicios secretos rusos.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se produjeron en la madrugada del sábado, cuando el personal de seguridad de la empresa Threod impidió un intento de incendiar la fábrica.

Ocho personas con residencia en Letonia, pero cuya nacionalidad no se ha especificado, han sido detenidas por la Policía de Seguridad y la Policía Anticorrupción, mientras que la Fiscalía ha solicitado medidas preventivas para cinco de ellas.

En declaraciones citadas por la cadena pública ERR, Margo Palloson, el jefe de la Policía de Seguridad estonia, afirmó que según los servicios de contrainteligencia del país báltico el ataque fue coordinado por la inteligencia militar rusa o GRU.

"Éste fue otro intento de Rusia de organizar un acto de sabotaje en Estonia", dijo.

La capacidad de producción de la fábrica no se ha visto afectada por el incendio y nadie resultó herido, gracias a la actuación de los guardias de seguridad, aunque sí que se produjeron daños materiales en el edificio.

"Si el ataque hubiera tenido éxito en la manera en la que los atacantes lo planearon habría causado un daño muy grande a esta empresa", declaró Palloson.

Threod fabrica, entre otros productos, drones de reconocimiento y de ataque de largo alcance, según ERR.

El pasado septiembre ya se había producido un incidente similar, cuando se declaró un incendio en una fábrica de Milrem Robotics que los servicios de seguridad estonios atribuyeron a los servicios de inteligencia rusos.

Tras el cierre de la frontera entre Finlandia y Rusia en 2023, las únicas rutas terrestres que quedan abiertas para acceder a Rusia desde la UE -con la salvedad del exclave ruso de Kaliningrado, que limita con Polonia y con Lituania- transcurren por Estonia y por Letonia.