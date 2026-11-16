Irak bloquea Telegram para frenar la difusión de "discursos extremistas"

La Comisión de Medios y Comunicaciones informó en un comunicado oficial que adoptó la medida siguiendo las directrices del primer ministro, Ali al Zaidi, tras constatar que el operador de la plataforma "no adoptó las medidas necesarias para abordar el contenido inapropiado publicado en la plataforma, ni cumplió con la legislación iraquí".

Según el organismo regulador, la restricción se enmarca en su mandato para impedir el uso indebido de las redes sociales en "la difusión de discursos extremistas, la incitación a la sedición, la violencia y el odio, así como su utilización para cometer ciberdelitos y atentar contra la seguridad nacional".

El comunicado subrayó que el propósito del bloqueo es instar a la compañía a revisar el contenido originado en Irak, implementar mecanismos para prevenir infracciones y colaborar con las autoridades dentro del marco legal establecido.

Asimismo, la Comisión de Medios y Comunicaciones advirtió de que el respeto a las leyes iraquíes y a las obligaciones reglamentarias es un "requisito indispensable" para que cualquier plataforma digital pueda seguir operando en el país.

La decisión de Bagdad coincide con el anuncio de la vecina Jordania, que también bloqueó Telegram este lunes al acusar a la aplicación de servir como espacio para la propagación del extremismo y la radicalización en un momento de gran tensión por los recientes ataques terroristas en el reino.

En el caso de Irak, no se trata de la primera restricción contra esta aplicación, que ya fue bloqueada temporalmente en agosto de 2023 por motivos de seguridad nacional y filtración de datos oficiales, antes de que las autoridades levantaran el veto después de alcanzar un acuerdo con la empresa.