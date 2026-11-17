El personal de rescate atendió a al menos cinco personas que dijeron estar heridas o necesitaban ser evaluadas, y todas rechazaron ser trasladadas a un hospital, precisaron los bomberos.

Los equipos de emergencia recibieron el aviso de heridos a bordo hacia las 6:25 hora local (11:25 GMT) y esperaron al avión en la terminal 3 del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, sin que les constaran daños en la estructura del aparato, agregaron.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) detalló que el avión, un Airbus A320, aterrizó sin problemas después de que la tripulación alertara de las turbulencias, y de que investigará el incidente.

La aerolínea Jetblue dijo en un mensaje enviado a EFE que el vuelo "experimentó turbulencias durante el trayecto".

Agregó que el avión aterrizó de manera segura y, tras su llegada, personal médico evaluó a pasajeros y miembros de la tripulación.

El episodio se produce tras varios contratiempos en el sector aéreo estadounidense: el sábado, un avión de Copa golpeó con un ala el morro de un carguero de UPS mientras ambos rodaban en el aeropuerto de Miami y, el lunes, un vuelo de American Airlines de Tampa a Washington aterrizó en Orlando tras reportar un problema en un motor.

Ese mismo lunes, United Airlines sufrió un fallo informático que afectó a algunos vuelos de salida, aunque quedó resuelto durante la jornada.

Por otro lado, el viernes la FAA suspendió durante más de cuatro horas las salidas de vuelos en todo el país por un fallo en su red de telecomunicaciones que provocó miles de cancelaciones.