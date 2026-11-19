El titular de la dependencia federal dijo en un mensaje en la red social X que el operativo ocurrió en Mocorito, Sinaloa, en el que también fue detenido Jesús Miguel, alias El Chendo, presunto jefe operativo y logístico del grupo.

García Harfuch recordó que Irvin Eduardo y Jesús Miguel fueron arrestados el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, en el noroeste de México, pero "fueron vinculados a proceso y posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional".

Durante el operativo, agregó, hubo otros tres detenidos identificados como Juan de Dios, Manuel y Brayan Alexis y se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kilográmos de cocaína y 15 radios.

El secretario afirmó que el grupo delictivo está vinculado con laboratorios clandestinos en el estado mexicano de Chiapas (sur), además se le atribuye el homicidio de 19 personas en La Concordia en esa misma entidad, el pasado 24 de junio de 2024.

Asimismo, se le atribuye el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad en Culiacán, capital de Sinaloa, así como el homicidio del creador de contenido Adal Peña, El Tata, y el de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

La operación estuvo encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Desde hace más de un año, el Cartel de Sinaloa enfrenta violentas pugnas entre la facción de Los Mayos, clan del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada y Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, ambos detenidos en Estados Unidos.