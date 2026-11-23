Para todos los países miembros está "completamente claro" que la idea formulada por Moscú ya en 2021 de que la OTAN se repliegue a los límites de 1997, cuando comenzó el proceso de adhesión de Polonia, República Checa y Hungría, es "inaceptable", dijo al responder preguntas de diputados en el pleno de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

"Sólo a los aliados les corresponde tomar decisiones" sobre la postura de la OTAN, enfatizó, también en alusión a la posibilidad de un ingreso de Ucrania, descartado con anterioridad pero que ahora ha vuelto a resurgir como parte del debate sobre la paz en ese país.

En este sentido, Rutte recordó que desde 2024 existe un "claro compromiso" de la Alianza con lo que se denomina el "camino irreversible" de Ucrania hacia la OTAN, pero que por el momento una adhesión no está sobre la mesa, ya que algunos miembros se oponen a ello.

En general, el secretario general de la OTAN se mostró evasivo con respecto al tema de los contactos de paz, puesto que, según dijo, para avanzar primero es necesario que Rusia muestre disposición a negociar.

Rutte afirmó que es necesario trabajar a dos niveles, el primero de ellos, "un alto el fuego a largo plazo o, preferiblemente, un acuerdo de paz completo", mientras que el segundo se centra en la garantía de la seguridad después del conflicto.

En este sentido, recordó que ya cuando Alemania oriental entró en la OTAN se produjo un debate sobre seguridad a nivel de la OTAN, de occidente y de la Unión Soviética, algo que "no es extraño, es normal, y en este contexto vuelve a darse".

En cambio, si Ucrania no es admitida en el seno de la Alianza, necesita unas garantías de seguridad fuertes, subrayó.

Como parte de los debates sobre los contactos de paz en Ucrania, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha afirmado que existe una propuesta de EE.UU. para admitir a Kiev en la OTAN si cede el Donbás a Rusia.

Sin embargo, públicamente Washington sólo ha puesto la mesa la posibilidad de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad "similares" al Artículo 5 de defensa colectiva de la Alianza.

Por otro lado, el diario alemán Bild publicó este mes que existe una propuesta rusa para poner fin a la guerra por la que la que Finlandia debería salir de la OTAN y ésta debería cerrar sus bases en los países bálticos.