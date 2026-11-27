Por medio de un decreto ejecutivo, el mandatario dispuso la "limitación del ingreso al territorio nacional de toda persona extranjera" por las fronteras terrestres norte y sur, desde este viernes hasta las 23:59 (04:59 GMT) del martes 1 de diciembre.

En el documento se hace referencia a un informe secreto de inteligencia emitido este viernes en el que se señala que "existen riesgos y amenazas, entre otros, contra la soberanía y el desarrollo del sufragio general".

Además, en la zona fronteriza se han identificado "actividades ilícitas y eventos violentos en diversos sectores", por lo que "es necesario que el Gobierno implemente medidas preventivas para garantizar la seguridad pública de la población, además del normal desarrollo del sufragio general del domingo".

El decreto también contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad de las fronteras terrestres norte y sur del país; en los principales puertos ubicados en la costa, y en las facilidades pesqueras artesanales y los puertos pesqueros artesanales, con la finalidad de garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de estos lugares.

Además, se garantizará el transporte de mercancías y el desarrollo de las actividades comerciales durante esta restricción, de acuerdo al documento.

Noboa tomó la misma decisión de cerrar las fronteras terrestres en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, en el marco del "conflicto armado interno" que declaró un año antes para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino en los últimos años.

Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales del domingo, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.