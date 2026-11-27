El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, realizaron una visita oficial a la base aérea Davis-Monthan, en Tucson (Arizona), del 16 al 18 de noviembre.

Durante el encuentro con el general estadounidense Gregory M. Guillot, los mandos revisaron el Plan Anual de Actividades 2027, que comprende intercambios de capacitación técnica en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, en inglés).

También examinaron el incremento de las operaciones concurrentes o espejo en la frontera para atender problemas comunes, así como el seguimiento de las iniciativas bilaterales de seguridad marítima, preparación para la asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

Trevilla manifestó que estos encuentros fortalecen la coordinación mediante programas de adiestramiento, cursos, procedimientos y ejercicios orientados a mejorar las capacidades y la preparación de las fuerzas armadas de ambos países.

Morales destacó la importancia del diálogo, la cooperación, el adiestramiento y la coordinación militar para afrontar desafíos compartidos.

Por su parte, Guillot afirmó que ambos países mantienen una alianza de defensa basada en valores compartidos y respeto mutuo, y que las reuniones periódicas reflejan su compromiso con la seguridad regional y el fortalecimiento de la compatibilidad operativa.

Defensa enmarcó estos encuentros en los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y los territorios soberanos.

La visita dio seguimiento a uno de los acuerdos alcanzados en la reunión que Trevilla y Morales celebraron del 19 al 22 de julio en el puerto mexicano de Veracruz con el comandante del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica.

Las operaciones espejo consisten en acciones coordinadas que cada país realiza de su lado de la frontera.

"Este tipo de reuniones, permiten fortalecer la relación bilateral entre México y los EE.UU., bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos", concluyó la Defensa.