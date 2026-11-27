“Es de interés para ambos encontrar una forma sensata de avanzar”, afirmó Jetten este viernes durante su rueda de prensa semanal tras el Consejo de Ministros, en la que calificó de “desproporcionada” e “inaceptable” la iniciativa legislativa estadounidense.

El proyecto de ley, conocido como MATCH Act y respaldado por legisladores republicanos y demócratas, busca que los aliados de Estados Unidos apliquen las mismas restricciones que Washington a la exportación de tecnología para fabricar microchips a China, lo que podría limitar aún más la venta y el mantenimiento de maquinaria de ASML en el país asiático.

La empresa neerlandesa, líder mundial en la fabricación de máquinas para producir microchips, está sometida desde hace años a restricciones a la exportación al mercado chino de sus tecnologías más avanzadas.

Jetten defendió la eficacia de los controles de exportación que ya aplica Países Bajos, en coordinación con Estados Unidos y Japón, y advirtió de que las nuevas restricciones podrían perjudicar tanto a la facturación de ASML como a sus posibilidades de desarrollo en territorio neerlandés.

“No necesitamos una legislación estadounidense que interfiera en Europa”, subrayó el primer ministro, quien aseguró que su gobierno trabaja con la Comisión Europea, Francia y Alemania para impedir la aprobación de la iniciativa.

En cuanto a las relaciones con China, Jetten aseguró que la industria de los semiconductores está habitualmente en la agenda de las conversaciones con las autoridades chinas, al igual que con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

El primer ministro neerlandés reconoció el riesgo de posibles represalias comerciales chinas y advirtió de que limitar excesivamente el acceso de ASML al mercado mundial podría acelerar el desarrollo tecnológico de China.

“Lo único que conseguiremos será estimular aún más la innovación en China y, en el futuro, podríamos acabar siendo todavía más dependientes de China”, señaló.

Preguntado por la posibilidad de que Pekín se convierta en un aliado frente a Washington en esta cuestión, Jetten descartó esa opción: “No, aquí seguimos realmente nuestro propio rumbo”.

Por otro lado, el primer ministro criticó el proceso de selección del próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), después de que los líderes europeos respaldaran el jueves la candidatura del español Pablo Hernández de Cos para suceder a la francesa Christine Lagarde, frente a la del neerlandés Klaas Knot.

Jetten atribuyó el resultado a un acuerdo entre París, Berlín y Madrid y cuestionó que uno de los cargos más importantes de Europa se decida “a puerta cerrada”.

Aunque reconoció que Hernández de Cos es un “buen candidato”, defendió que, ante el aumento de los tipos de interés y de la deuda pública en Europa, habría sido preferible un presidente procedente de un país con calificación crediticia triple A -la máxima nota de solvencia financiera- y con la experiencia de Knot en la gestión de crisis.