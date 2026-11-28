El complejo será "el primer megaproyecto de la región de Gangwon y la mayor infraestructura de inteligencia artificial de Asia", dijo el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, durante la ceremonia de inicio de construcción en Donghae, en la provincia nororiental de Gangwon.

La primera fase contempla una capacidad de 1,2 gigavatios (GW), con una finalización progresiva de las instalaciones desde 2028 y el objetivo de operar en 2029, según un informe del Ministerio de Ciencia surcoreano.

Una segunda fase elevará la capacidad a 2,4 GW. El valor total del proyecto, incluidos procesadores gráficos y chips de memoria, podría alcanzar los 120 billones de wones (unos 90.000 millones de dólares), según GS, citado por la agencia local de noticias Yonhap.

Presidencia señaló que el proyecto contribuirá al objetivo de situar al país entre los mayores polos de infraestructura de IA de Asia-Pacífico para 2030.

El Grupo GS, cuyas actividades abarcan desde la generación eléctrica hasta la construcción, aprovechará para este proyecto su experiencia en el desarrollo de centros de datos, el suministro de energía solar y las tecnologías de refrigeración, según destacó durante la ceremonia.

La iniciativa se enmarca en los denominados 'tres megaproyectos' industriales, anunciados en junio por el Gobierno y valorados en al menos 947.000 millones de dólares.

Los tres proyectos abarcan los semiconductores, la IA física y los centros de datos, y cuentan con la participación de los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK hynix, las dos empresas de mayor capitalización del país.

"El Gobierno movilizará todas sus capacidades para que Corea del Sur se consolide firmemente en esta carrera (de la IA) como una nación líder que establezca los estándares mundiales y marque el rumbo", dijo Lee, que a principios de mes anunció que el gasto en IA y semiconductores alcanzará en 2027 un récord de 21,3 billones de wones (15.855 millones de dólares), duplicando la cifra de 2026.