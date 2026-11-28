"EE.UU. confunde intencionalmente los conceptos y abusa de la noción de seguridad nacional con el propósito fundamental de contener el desarrollo de China y aferrarse a su propia hegemonía tecnológica", expresó la embajada en un extenso comunicado publicado en redes sociales.

La misión diplomática respondió así a comentarios recientes de la embajadora estadounidense en Santo Domingo, Leah Campos, sobre el uso "de tecnología no confiable" en el desarrollo de la red 5G, después de que la empresa vietnamita Viettel ganara una licitación en la República Dominicana para operar 260 megahercios (MHz) del espectro radioeléctrico.

En el mismo concurso para ampliar la cobertura móvil, la mexicana Claro ganó también un contrato similar al de Viettel.

"En los últimos días, la embajadora de EE.UU. acreditada en República Dominicana se ha pronunciado públicamente en reiteradas ocasiones, emitiendo comentarios infundados sobre la normal cooperación comercial en el sector de las telecomunicaciones del país y presionando abiertamente para exigir a las partes pertinentes la exclusión total de los equipos y tecnologías de China", agregó la embajada del país asiático.

Según el comunicado, "los equipos de telecomunicaciones chinos llevan años operando de manera segura y estable en más de un centenar de países, incluida República Dominicana, manteniendo siempre un impecable historial de seguridad y gozando de un alto reconocimiento por parte de los socios locales".

La embajada añadió que "la parte estadounidense pretende coaccionar a otras naciones para que renuncien a equipos tecnológicos avanzados, de alta calidad y costo accesible".

Estados Unidos y China tienen un pulso en el mercado dominicano, donde en las últimas semanas Washington elogió al Gobierno del presidente Luis Abinader por el cierre de una empresa china que supuestamente funcionaba ilegalmente en el país.