La radiotelevisión pública RTP Madeira, que participaba en el ejercicio, informó de que el mensaje de prueba se difundió por las emisoras locales en Portugal continental. En los dos archipiélagos atlánticos, la transmisión no pudo realizarse por un fallo en el enlace satelital.

El Ministerio de Administración Interna había anunciado que el aviso se emitiría por Antena 1 en Madeira y por Rádio Lajes en las Azores. En Madeira, la emisora tenía previsto interrumpir su programación hacia las 11.45 hora local (misma hora GMT), para dar paso al mensaje del ministro, Luís Neves.

El ejercicio, denominado "Apagón Digital 26", se dirigió desde Guimarães, en el norte de Portugal, y simulaba una pérdida progresiva de las comunicaciones digitales para comprobar si las fuerzas de seguridad, los servicios de protección civil y las Fuerzas Armadas podían seguir coordinándose por vías alternativas.

La difusión de avisos por radio, con apoyo de radioaficionados, formaba parte de esa prueba.