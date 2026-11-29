El brasileño Palmeiras venció este sábado al argentino Estudiantes con un tanto de Ramón Sosa en el Estadio Centenario de Montevideo al que asistieron cerca de 60.000 personas.

Sin embargo, fueron más los hinchas que viajaron a Uruguay para alentar a su equipo y el movimiento en los principales pasos de frontera se duplicó. Según la última actualización de la Dirección Nacional de Migración fueron 81.275 personas las que ingresaron al país entre el jueves 26 de noviembre y el mediodía de este sábado.

Los principales puntos de acceso al país fueron el paso fronterizo de Fray Bentos, en el departamento (provincia) de Río Negro, que limita con la localidad argentina de Gualegaychú, con la entrada de 22.340 personas, seguido 18.740 ingresos en el departamento de Colonia, al que se llega por vía marítima, y 13.264 arribos por el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Este domingo, los autobuses en los que viajaban hinchas de Palmeiras salieron del país por la ciudad de Chuy, que limita con Brasil, mientras que un operativo policial acompañó la salida de la hinchada de Estudiantes hasta el Puente Libertador General San Martín, el paso fronterizo de la ciudad de Fray Bentos.

"El desplazamiento de las parcialidades por el territorio nacional se realizó sin inconvenientes y según lo planificado por las autoridades", detalla el comunicado del Ministerio del Interior. Tampoco se registraron siniestros de tránsito en las rutas controladas por el operativo.

El operativo policial para la final implicó el despliegue de más de 1.900 efectivos policiales.